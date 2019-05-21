◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 B富邦美債1-3 榮群 新昕纖 生泰 台燿 易威 晟楠 富邦美債20年 倚強 謚源 美時 穆拉德 B元大美債7-10 點晶 東林 強生 南璋 富邦中國政策債 力致 欣厚-KY 寶島科 勝昱 B元大美債1-3 振維 友銓 其祥-KY 萬國通 元大投資級公司債 天剛 達威 德麥 飛寶企業 元大中國債3-5 建榮 三圓 中華食 精確 群益15年IG科技債 達威 雙喜 世坤 宏易 群益10年IG金融債 寶聯通 力泰 冠好 唐鋒 國泰投資級公司債 業強 理銘 萬國通 聯光通 國泰5Y+新興債 沛亨 亞都 新昕纖 通訊-KY 國泰1-5Y高收債 倉和 東凌-KY 聚紡 榮群 富邦全球投等債 奧斯特 明揚 世德 天宇 富邦全球高收債 大綜 綠河-KY 精確 新零售 國泰中國政金債5+ 泰偉 欣泰 百德 恩得利 富邦中政債0-1 華義 瑞穎 李洲 富邦A級公司債 鼎創達 唐鋒 凱柏實業 FH中國政策債 大恭 元炬 凱基中國債3-10 永純 及成 凱基新興債10+ 泓瀚 和進 凱基科技債10+ 雙邦 耀勝 元大AAA至A公司債 台聯電 倚強 群益AAA-AA公司債 天宇 錦明 群益15年IG公用債 唐榮 鑫創 群益15年EM主權債 晉椿 廣寰科 FH能源債 久陽 點晶 FH製藥債 強新 泰谷 FH新興企業債 松和 典範 國泰A級公司債 富強 益通 群益25年美債 新零售 振維 群益中國政金債 力新 鴻翊 FH20年美債 恩得利 迎輝 FH中國信用債 李洲 研勤 中信高評級公司債 港建 欣厚-KY 中信優先金融債 耀勝 兆遠 凱基AAA至A公司債 倚強 太欣 凱基金融債20+ 至寶電 系統電 B凱基美債25+ 錦明 天剛 國泰A級金融債 佳穎 世紀 國泰A級公用債 雙鴻 華容 富邦中國投等債 幸康 建榮 富邦金融投等債 上詮 立衛 元大10年IG銀行債 熱映 天揚 元大10年IG電能債 類比科 鈺創 FH公司債A3 力致 佳總 FH次順位IG金融債 昇達科 合正 FH美元信用債1-5Y 先益 寶聯通 群益A級公司債 泓格 凱鈺 群益AAA-A醫療債 博磊 德宏 中信美國公債20年 盈正 凱崴 中信中國債7-10 晟楠 合邦 中信中國美元IG債 元創精密 萬旭 B新光美債1-3 晶達 久正 B新光美債20+ 世紀 全譜 第一金美債20+ 友銓 易通展 第一金金融債 10+ 立衛 茂迪 第一金科技債 10+ 凱鈺 安鈦克 合世 通泰 元隆 易威 三聯 沛亨 穆拉德 合邦 九暘 南璋 亞元 凱碩 勝昱 訊達 全達 萬國通 撼訊 奧斯特 飛寶企業 順發 保銳 精確 亞銳士 越峰 宏易 亞通 商丞 唐鋒 慶生 英格爾 聯光通 元隆 士開 通訊-KY 廣錠 昇益 榮群 神盾 志嘉 天宇 長科 富裔 新零售 勁豐 燦星旅 恩得利 光菱 富驛-KY 李洲 鑫龍騰 劍湖山 凱柏實業 三圓 紅馬-KY 元炬 力泰 德記 及成 理銘 泰偉 和進 惠普 華義 耀勝 安心 昇華 倚強 漢來美食 得利影 錦明 富驛-KY 鼎創達 鑫創 易飛網 愛地雅 廣寰科 亞都 邦泰 點晶 老爺知 泰谷 滿心 典範 東凌-KY 益通 紅馬-KY 振維 大展證 鴻翊 誠品生活 迎輝 得利影 研勤 時報 欣厚-KY 琉園 兆遠 旭然 太欣 益張 系統電 捷必勝-KY 天剛 大地-KY 世紀 綠河-KY 華容 霹靂 建榮 花王 立衛 欣雄 天揚 欣泰 鈺創 佳總 合正 寶聯通 凱鈺 德宏 凱崴 合邦 萬旭 久正 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富旺 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 紅馬-KY 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 愛地雅 邦泰