美股盤中─美國放寬對華為的管制 科技股上漲 道瓊大漲逾190點

美國股市週二中場走高，道瓊上漲逾 190 點。消息指出美國暫時放寬對中國電信大廠華為的管制，提供了股市利多。

台北時間 23:56

道瓊工業平均指數上漲 121.60 點或 0.45% 至 25796.04。

Nasdaq 指數上漲 70.36 點或 0.92% 至 7772.74。

S&P 500 指數上漲 19.21 點或 0.68% 至 2859.44。

波音股價上漲 1%，亦支撑了大盤上揚。華爾街日報報導，鳥擊可能導致 3 月一架 737 Max 飛機墜機。

美國商務部週日晚間說，將允許華為採購美國商品，以維持目前的網路運作，並提供目前的華為手機軟體更新，直到 8 月 19 日。此一行動目的在讓該公司全球客戶最到的衝擊最小化。

分析師說，這讓該公司得以避免最壞的情況發生。美國政府確實需要展現某種的彈性，

晶片股上漲，美光，高通與賽靈思股價均上漲逾 2%。

該消息亦助使中國股市廣泛上漲。上海綜合指數收高 1.2%。歐洲股市亦走高。

一週前，川普政府說，美國企業需要獲得核准，才能與華為進行業務往來。中美兩國貿易戰因而升高。

中美兩國近來大舉調高自對方進口商品的關稅，撼動了金融市場。5 月至週一收盤為止，S&P 500 與道瓊下跌逾 3%，Nasdaq 大跌了 4.9%。

貿易緊張於短期內，將難以消退。中國國家主席習近平表示，短期內，貿易戰將不會結束。上週，CNBC 報導有關貿易協商的安排行動已告中斷。