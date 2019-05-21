〈裕隆集團展望〉選舉年車市買氣僅估持平 裕日車今年獲利動能來自中國

裕日車 (2227-TW) 今 (21) 日召開法說會，總經理李振成看待今年車市表現「持平」，主要是因今年適逢選舉年，整體市況不會太好，預估在 42 萬台左右，而中國市場雖然受到美中貿易戰影響會有衝擊，但看待中國轉投資事業體對裕日車的挹注相對樂觀。

裕日車第一季合併營收 88.36 億元，年增 5.7%，營業毛利 15.03 億元，年減 9.5%，營業利益 3.68 億元，年減 14%，不過，由於轉投資挹注，稅後純益 15.14 億元，年增 36%，每股純益 5.05 元，李振成認為，今年中國挹注獲利仍多，估全年仍可達去年水準。

裕日車也說明，將進行中國間接轉投資公司股權調整，將風神汽車、聯友科技以及舊車置換股權予以全數處分，並將所得價款約人民幣 2.72 億元轉增資廣州風神，對廣州風神汽車持股從 40% 增至 42.69%，李振成推估，每年對每股純益貢獻度約 1 元，股權交割完畢後，預計第 3 季起可反應在財報上，因此今年此案對裕日車 EPS 貢獻約增加 0.5 元。

針對原本預計在第 2 季導入的純電動車款 Leaf 延後上市，李振成說明，是因全球電池組供應問題導致延緩，預計第 3 季可以上市。

在國內車市方面，李振成認為，今年裕日車總銷售量有望挑戰 4 萬台，比去年約 3.6 萬台增加，力拚市占率 9.2%。

展望中國車市後續買氣，李振成表示，由於中國下調增值稅，預料此政策將在第 3 季末至第 4 季初可見到成效，預料車市銷售第 3 季起就會好轉，其中，全年東風日產乘用車銷量可與去年持平達 129 萬台。