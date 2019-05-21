歐股盤前─美暫時鬆綁華為禁令90天 指數期貨走揚

美國政府暫時鬆綁華為禁令，發布為期 90 天的臨時許可，允許華為在期限內，購買美國產品；今 (21) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週二下午 2 點 44 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.54%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.42%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.39%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.50 %。

截至發稿，上證綜指上漲 1.21%，深證成指上漲 1.86%；南韓 Kospi 指數上漲 0.36%，日經 225 指數下跌 0.14%；台股收漲 66.09 點，至 10464.50 點。

美國政府對華為祭出禁令，重創科技股，投資人對美中貿易爭端加劇的疑慮升溫，昨日美股收低。

週一道瓊工業指數收跌 84.1 點 (0.33%)，至 25679.9 點；標普 500 指數收跌 19.3 點 (0.67%)，至 2840.23 點；那斯達克指數收跌 113.91 點 (1.46%)，至 7702.38 點；費城半導體指數重挫 4%，跌至逾 2 個月低點。

面對金融市場動盪，美國政府決定，暫時鬆綁華為禁令，商務部日前發布為期 90 天的臨時許可，有效期限至 8 月 19 日，允許華為購買美國產品，維持網路營運、手機軟體升級等業務。

據傳商務部的臨時許可發布後，原決定中止與華為合作的谷歌 (Google)，也暫停了這項計畫，但此消息尚未獲得證實。

美國總統川普日前又放話，說與中國打貿易戰，讓他「特別高興」；川普並稱，在他任內，中國休想取代美國，成為世界頭號大國。

歐洲政壇消息方面，英國財政大臣 Philip Hammond 預計於週三發表談話，據悉，Hammond 將對無協議脫歐支持者提出警告，強調此舉是蓄意傷害英國經濟。

英國首相梅伊計畫於 6 月初，向國會提出「改善後」脫歐草案，進行第 4 度闖關，並承諾於表決後，訂出自己的「下台時間表」。