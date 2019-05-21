華為將推自家作業系統? 分析師：消費者難接受

綜合外電報導，在川普對華為下達「禁售令」後，谷歌於上週五 (16 日) 宣布中止授權華為使用安卓作業系統，對華為發展將是一大重擊，畢竟多數消費者不願使用沒有安卓支援的手機。

在全球市占率近四分之三的安卓手機作業系統，長期以來與華為合作，雙方在過去 10 幾年來，受益彼此，華為作為安卓的重要參與者，對該系統的發展及壯大，也做出了重要貢獻。

消息發布後，華為對此表示震驚，不過也強調，華為有能力繼續在不使用安卓系統的情況下發展。

分析師表示，安卓與華為此番切割，導致華為手機的安卓系統，無法更新 Gmail、Youtube、Google Map 和 Play 商店裡 250 萬種 App 服務，預計會有大批消費者受到影響。

聲明強調，華為有能力繼續發展、使用安卓生態，包括智慧手機、平板等產品與服務，在中國市場都不受影響。

該公司近期的財報顯示，華為的手機銷售不受川普政府打壓，持續穩定成長，第一季度銷售較去年同期增加了 50%，出貨量 5900 萬隻，優於對手三星和蘋果業績雙雙下滑。

下週二即將在倫敦上市的華為旗艦榮譽機，同時面臨通訊業者 Vodafone 和 EE 兩家的合作評估，此決定關乎兩家通訊業者能否推出 5G 網路，領先業界。

不過即便華為能推出新的手機作業系統，預計難以說服已經習慣使用安卓系統的消費者，過去諾基亞、黑莓機、微軟、英特爾和三星等手機業者，皆曾試著推出自家手機作業系統，但終究無法擊潰蘋果 iOS 與谷歌安卓 Android 兩大系統瓜分市場，無疾而終。

分析師表示華為想推自家手機作業系統，得看是否有強力的第三方開發商支援，但谷歌此番重擊華為，恐讓谷歌損失其在中國市場的業績，而這比起損失歐洲和北美市場，還要慘重多了。