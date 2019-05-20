谷歌中止合作 華為：有能力繼續發展安卓生態 中國市場不受影響

在川普政府祭出「封殺令」後，據傳谷歌 (Google) 已中止和華為之間的業務往來，恐重創其手機海外銷售表現；今 (20) 日華為透過聲明表示，華為有能力繼續發展、使用安卓 (Android) 生態，包括智慧手機、平板等產品及服務，在中國市場皆不受影響。

美國總統川普上週簽署了行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，因此授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，形同禁止華為向美國企業採購零件，導致美中緊張關係持續升溫。

根據路透社報導，谷歌已中止和華為之間的業務往來，此事將導致華為手機的安卓系統，無法更新 Gmail、Play 商店等服務。

華為週一發布聲明，稱安卓作業系統，一直是開源的，華為作為安卓的重要參與者，對該系統的發展及壯大，做出了重要貢獻。

聲明強調，華為有能力繼續發展、使用安卓生態，包括智慧手機、平板等產品與服務，在中國市場都不受影響。

華為是全球出貨量第 2 大的智慧手機廠，這也讓谷歌中止合作的消息，格外引人關注；IDC 數據顯示，2019 年首季，華為手機出貨量，年增 50.3%，至 5910 萬支；市占率也從去年同期的 11.8%，成長至 19.0%。

相較之下，蘋果第 1 季手機出貨量，年減 30.2%，至 3640 萬支；市占率從去年同期的 15.7%，降至 11.7%；三星手機出貨量年減 8.1%，至 7190 萬支，市占率從去年同期的 23.5%，下滑至 23.1%。