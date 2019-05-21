SONY：看好手機市場需求、進行CMOS設備增資！

索尼 (6758-JP) 在週二 (21 日)，於日本東京召開了經營方針說明會。在到 2021 年 3 月期為止的中期經營計畫方面，在不包含金融業務的 3 年期間合併營業現金流上，由原本的 2 兆日圓上修到 2.2 兆日圓。

(圖片：Investing.com)

而原本計畫在 2021 年 3 月期之前，於設備投資上挹注 1 兆日圓。也因為在 CMOS 感光元件的投資上進行增資，投資金額也將調高到 1.1 – 1.2 兆日圓水準。增加了 1 到 2 成。

在關 CMOS 感光元件的設備增資決定，索尼的吉田憲一郎社長表示「大多都是為了智慧型手機市場，雖然已經成熟，但是在鏡頭多眼化的趨勢下，在需求上有所提升」。他作出了以上說明，並強調了增產投資的必要性。

此外，在 CMOS 感光元件的看法上，他指出「基本性能對於類比半導體而言相當重要，在技術上不太容易出現過時，投資報酬大。將活用技術能力，堅守業界龍頭地位」。

另外，在與美國微軟 (MSFT-US) 有關的合作問題上，吉田社長表示雙方「在事業的規模感方面，會進行深且又廣泛的議論」。此外，「以長遠的眼光來看，(遊戲的) 雲端化與串流將會來臨。但是在時間軸上有困難」他說道，不過也避談具體意見。

而有關近日發生的華為禁令，吉田社長表示，對於「公司的客戶與規則、政策方面，不發表評論」。不過他也說明「現在，在美國的銷售比例為 23%，中國為 9%，兩個國家都是非常重要的市場」。

至於接替 PS4 的次世代遊戲主機上市時程，則有提到日期將會落在 2020 年之後。