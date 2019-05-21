深陷風暴！華為到底做了什麼？

儘管美國長時間以來，認為華為涉嫌從事洩漏機密等非法活動，然而，目前並非有清楚證據顯示，華為是犯了任何特定罪刑，才成為美國攻擊的箭靶。到底華為是如何走到目前風暴的中心?

中美貿易戰的籌碼

中美貿易交戰已達一年以上，尚未達成雙方滿意的協議，而華為在這之中成了一項籌碼。華為是全球最大的電信設備製造商，擁有野心成為世界第一的手機品牌。去年華為營業額達 1050 億美元，甚至超越了 IBM。

美國川普藉著行政命令，及美國國安風險的名義，打擊華為的電信設備，作為中美貿易談判的一步棋。目前最新消息是，美國商務部週一 (5/20) 鬆綁相關限制，核發華為有效期達 90 天的臨時許可證，避免中斷現有的網路與設備運作。

與中國政府過於親近

美國眾議院曾在 2012 年發表一份報告表示，認為華為與中興通訊的相關產品對美國安全有風險，並發起調查長達一年的時間。這份報告總結了華為與中國政府有密切往來的關係，並認為華為控制了無線網路系統，將洩漏美國相關機密。儘管華為多次否認，美國總統甚至以此向各國施壓，不要採購華為的相關電信設備。

與伊朗有密切往來嫌疑

2016 年，美國商務部曾向華為發出行政傳喚，要求華為將過去五年，對伊朗和敘利亞等國家的出口提供給美國，包括可能從美國的相關技術再出口等，用來調查華為是否違反美國相關出口管制的規定。

2018 年，美國認為華為似乎參與了妨礙美國國土安全等活動，例如向伊朗提供金融服務等，華為財務長孟晚舟也因涉嫌違反美國對伊朗的制裁，在加拿大遭到逮捕。

涉嫌侵犯智慧財產權

2014 年起，華為與美國電信商 T-Mobile，就以測試機器人祕密的營業糾紛，多次於美國進行訴訟。華為旗下的兩間子公司，最初想向 T-Mobile 購買機器人技術遭拒，改為自行研發類似的機器人技術。然而，T-Mobile 多次警告華為違反簽訂的保密協定，涉嫌拍照竊取 T-Mobile 的相關技術。2019 年年初，美國司法部以多項罪名起訴華為，其中，有十項罪名指出華為竊取 T-Mobile 的智慧財產權。

為未來的技術發展而戰

未來美國 5G 的發展將是科技重心，而華為在 5G 產業擁有領導技術，支援 5G 無線網路的發展。儘管美國已盡量避免華為在美國的網域技術發展，華為在歐洲、亞洲和其他地區仍相當具影響力。而 5G 對於未來科技將有重大影響，包括無人駕駛的汽車等，因此相關技術發展將是一場戰爭。

中國電信巨擎華為的紛爭，在目前中美貿易談判未果下，將持續成為爭議。如果未來希望能放寬華為在美國的限制，美國勢必會要求中國在其他部分做更大的讓步，包括政治上與經濟上。不過，華為似乎已不等兩大國來解決問題。華為在今年三月起訴美國政府違憲，涉嫌侵入華為的伺服器，並稱自己一直被錯誤地指控。華為的反擊斯乎想證明自己在全球的影響力。目前美國方面還未對指控做出回應。