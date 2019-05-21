展開新頁！歐盟與中國首度簽署民航領域協議

歐盟與中國共同簽署關於民用航空安全及航班方面兩項協議。該兩項協議是中國與歐盟首度在民航領域簽署的協定，象微歐盟與中國在民航領域合作的重要里程碑。未來雙方將根據協議內容加強在民航各領域的合作，強化歐盟與中國戰略夥伴關係。

根據協議簽署內容，歐盟與中國的民航主管機關將促進對彼此航空產品評估和認證的認可，同時簡化雙方航空公司在歐盟 28 國與中國之間飛行所需的流程。

歐盟委員會主席容克表示，這些協議是創造就業、促進貿易和加速經濟成長的一大步。他認為目前全球經濟情勢動盪，歐洲與中國的伙伴關係比過去任何時候都更加重要。

(圖片: AFP)

歐盟則發布聲明指出，根據所謂的雙邊民用航空安全協議（BASA），歐盟和中國同意減少認證和評估作業中重複之處。

歐盟聲明稱，協議生效後，歐洲航空公司將可以從 28 個成員國飛往中國。而目前，歐洲航空公司只能從與北京有雙邊協議的歐盟國家飛往中國。

此外，兩協議中確立歐盟與中國在適航和環保審議，並在飛行、航管、人員執照與培訓等民航安全領域進行廣泛合作。

特別是適航和環保審議附件的簽署，給歐盟與中國雙方航空產品的適航審議合作創造條件，為雙方航空產品的交流展開大門，也為雙方在航空產品設計製造領域的合作提供基礎。

