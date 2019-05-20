【華冠投顧】台股多空雙巴先靜觀變化再做下一步計畫!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統

台股盤勢分析:

跳起來

不甩美股四大指數全面拉回，台北股市早盤小漲 + 21 點開出，在金融、傳產的領軍下，指數一度上漲 + 81 點；可惜台積電壓抑指數表現，終場加權指數小漲 + 14 點作收，收在 10398 點，成交量 1061 億。

今天在台積電的壓抑下，五日均線再度無功而反；但是空方賣壓似乎力道放盡，讓今天台股呈現… 漲不動，也跌不動的態勢。從技術面來看，『多空對決』的戲碼已經接近尾聲；雖然台股被五日均線壓著打，但是從籌碼流動的跡象來看，多方隨時可能出現反撲。

從 5/14 至今，僅管『貿易戰』利空持續加溫，但是台股依舊保持在年線之上震盪。再者，外資賣壓已經從先前的百億賣盤，縮減至今日僅 - 43 億；顯示空方賣壓已經氣力放盡。因此，僅管目前台股技術面尚未表態；但武傑預料… 今天只要美股不要有太變化，明天台北股市可望…『跳起來』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3708 上緯投、2208 台船、8436 大江、9958 世紀鋼、1464 得力、1309 台達化… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6213 聯茂、6514 芮特 KY、3081 聯亞、6552 易華電、3037 欣興、6533 晶心科、6188 廣明… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。