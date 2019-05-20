中國外管局通報17起外匯違規案 最高罰鍰達3734萬人民幣

中國國家外匯管理局今 (20) 日發布外匯違規案例通報，主要涉及公司逃匯、個人非法買賣外匯、虛假轉口貿易付匯、違規辦理內保外貸、個人分拆受付匯以及個人分拆逃匯等共 17 起案例，最高罰緩達人民幣 3734 萬元。

中國國家外匯管理局旨在加強外匯市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易，以維護外匯市場優良秩序。本次案例通報中，中國五大國銀的工商銀行、農業銀行，以及南京銀行、招商銀行等商銀都在名單內。其中，工業銀行和招商銀行已多次被外管局列入外匯違規案例通報中。

在公布的案例中，又以公司逃匯案包辦 6 起最多。遭通報的集團公司大多使用偽造合約、發票、提單等虛構貿易背景對外付匯，其中，廣州颺帆貿易有限公司逃匯案就使用偽造提單對外付匯 9285.8 萬美元，根據《外匯管理條例》第 39 條處以 3734 萬人民幣罰緩，罰緩金額為本次案例通報中最高。

人民幣近兩週態勢不佳，離岸和在岸人民幣先後失守 6.9 元，在岸人民幣更在上週跌 1.45%，創下去年 12 月來最大週跌幅，人民幣貶值超過 1%。

外管局局長潘功勝就當前外匯市場運行情況做出回應，他認為中國外匯市場穩定運行，使人民幣匯率得以維持合理均衡水平，預期今年外匯市場總體仍舊穩定。

他表示，中國人行在應對外匯市場波動方面已累積多年經驗，可根據形勢變化採取必要調整措施，並打擊外匯市場違法違規行為，維護外匯市場的秩序。

然而，中國人民銀行調查統計司長盛松成指出，人民幣匯率承壓，若人民幣對美元匯率破 7，將使中國處於弊大於利的境況，中國人行應維持匯率彈性，使人民幣在合理水準上維持穩定。