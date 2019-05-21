紐約匯市—美元按兵不動 觀察中美貿易戰況、Fed未來利率意向

週一 (20 日) 交易，澳洲執政黨選舉過後意外保留權利，打敗備受歡迎的工黨，澳元漲幅高達 1%。

澳元兌美元盤中高點達 0.6937 美元，漲幅超過 1%。上週五澳元兌美元在 0.6908 美元。

美元走勢不大，係因投資者等待中美貿易溝通消息，並窺測 Fed 對利率政策的想法，此前避免採取重大舉措。

ICE 美元指數大致持平在 97.927。

中國週一指責美國對貿易協議抱有「奢侈的期望」，凸顯中美雙方的差距，美國打擊中國科技大廠華為，這衝擊到科技股。

美元兌歐元小幅走跌 0.07%。歐元兌美元自 1.1159 美元上升至 1.168 美元。英鎊兌美元持平在 1.2737 美元。

「本週，英鎊的最大風險是週四的歐盟議會選舉，民調顯示，保守黨將遭擊敗，許多選民可能叛逃到新的脫歐黨。」

股市走跌，資金流入避險工具，日圓兌美元上升 0.2% 至 109.94 日圓兌 1 美元。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一稍晚將發表演說，在此前美元交易按兵不動，市場欲自演說中探尋 Fed 對未來利率的意向。

FOMC 週三將公布上一回的會議紀錄，投資者希望得知決策者本月廣泛轉向中立立場的原因。

中美貿易摩擦加劇，加強了 Fed 未來幾個月後不得不降息的市場預期。

但降息預期提高，迄今這兌美元來說衝擊不大，儘管投資者將美元視為避風港，使得美元在貿易緊張情緒升溫時受益，然而這強勢恐怕是暫時性的，因為投資者削減了美元兌其發達市場和新興市場競爭貨幣的多頭部位。

市場分析師指出，隨著市場擔憂加劇，美國期貨契約隱含收益率開始反映今年二度降息的可能性。

紐約布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，「因此，這些 Fed 會議紀錄更具有意義，是市場探尋蛛絲馬跡、挖掘 Fed 意向的工具。」