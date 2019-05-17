路透引述消息人士：人行短線將堅守人民幣不破「7」

路透引述知情人士表示，中國人行會採取外匯干預與貨幣政策工具來確保人民幣在短期不會貶破「7」這個關鍵關卡。

知情人士指出，人民幣貶破「7」能對中國會帶來好處，因為可以減少美國加徵關稅的影響。但同時也會讓市場對人民幣的信心下滑，以及引發資金外流。

今 (15) 日人民幣已經貶至去年 12 月以來最低水準，至於人民幣再現「7」字頭已經是 2008 年金融海嘯時期的事。

在過去一個月裡，美中之間緊張局勢突然增溫，雙方短期達成協議希望逐漸消失，導致人民幣大貶 3%。

根據一位中國內部決策者指出，雖然弱勢人民幣可以帶動中國出口，且人民幣大貶可抵消美國課徵高關稅的衝擊。但人民幣貶幅過大恐引發資金外逃，衝擊中國經濟穩定。

該名人士表示，中國人行本周在香港發行離岸央票，已清楚表示中國人行有意吸收離岸人民幣，勸阻投資人放空人民幣。

根據另一位熟悉中國人行想法的消息人士表示，如果中國因為發生經濟基本面的變化，使得人民幣貶值至 7，中國人行可以接受。但如果是因為投機行為放空人民幣，中國人行會採取反制手段。

針對路透的評論，中國人行沒有立即作出回應。

此外，中國人行旗下媒體之前也發表文章指出，雖然中國外在環境變化對人民幣造成較大影響，將使得人民幣短期會有貶值壓力，但以中國經濟情況來看，人民幣不會出現持續大幅貶值。

截至 16:20 為止，離岸人民幣貶幅仍未有明顯好轉跡象，暫報 6.9421，貶值 134 個基準點，貶幅 0.19%。