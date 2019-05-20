如果人民幣破7？投行：貿易爭端將擴大

本月份離岸人民幣 (CNH) 已經下挫 3%，為亞洲表現最差貨幣，同時，在岸人民幣 (CNY) 兌美元匯價上周五 (5/17) 已跌破 6.9 的關卡。市場認為，若人民幣跌破 7 的整數關卡，將進一步煽動貿易戰的爭端。

人民幣已經連跌 14 天，創下 2015 年來最長的紀錄。而今日 (5/20)，中國人行設定目標匯率高於市場與分析師的預期，使得人民幣在近四天內首次出現反彈。

目前看起來，中國緊縮的資本管制政策，以及擁有世界上最多的外匯存底，都能成為中國當局緩衝的工具，避免人民幣進一步暴跌，因為匯率大貶對中國而言，將可能弊多於利。然而，人民幣近期的疲軟，仍將成為中國主席習近平的考驗。上個月習近平表示反對貨幣貶值去損害其他國家。

人民幣下跌，通常也將伴隨股市的修正。從過去的經驗來看，2015 年人民幣震盪貶值，引發了市場對於中國經濟硬著陸的擔憂，同時也反應在股市的恐慌上。

資料來源: Bloomberg 中國人行

根據花旗銀行的策略分析師 Lu Sun 及 Gaurav Garg.Sun 和 Garg 表示，如果人民幣匯率超過 7，將會使得外國投資者加速拋售人民幣資產，而這些投資人多年來一直在增持中國境內的股票和債券。

根據中國人民銀行統計，外國人持有中國 A 股的部位，截至 2019/3 止，總額度為 1.68 兆人民幣，在五年間暴增了 5 倍。同時，對於人民幣債券的持有也增加 3.4 倍至 1.82 兆人民幣的水位。

資料來源: 中國人行 Bloomberg

此外，Lu Sun 及 Gaurav Garg.Sun 也認為，海外基金可能傾向於延遲將中國資產增加至他們的部位中，同時，全球指數的編制者也可能延後增加更多的中國公司於全球的指數成分裡。這些原因都可能延緩資本流入中國，對人民幣的支撐也將遭到破壞。

花旗銀行也擔心，若人民幣進一步貶值，可能會使中國人民的購買力減弱，消費者若縮減支出，對企業而言也會失去投資的動力，形成不良循環。

另一方面，人民幣若貶破 7，也可能觸發其他貿易夥伴以貨幣競貶作為回應。Arkera 的全球外匯策略師認為，這將取決於人民幣貶值的速度與幅度。如果貶幅大幅超出市場預期，那麼對於全球貿易平衡將帶來更大的影響。