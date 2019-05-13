〈分析〉今年人民幣7字頭能守？ 貿易戰成主因

今年人民幣匯率走勢一波三折，從 2019 年年初至 2019 年 2 月底，人民幣兌美元匯率由 6.86 升至 6.69，2 個月升值 2.5%。而這段期間人民幣走升的主要因素在於 Fed 表示今年將會暫停升息與縮表，及中國政府推出諸多政策刺激經濟所致。

之後，2019 年 2 月底至 2019 年 4 月中旬，人民幣兌美元匯率保持在 6.7 附近區間盤整。震盪的因素在於中國經濟優於預期，對人民幣形成利多，但英國脫歐的不確定性、歐洲經濟不如預期，且美國經濟表現佳，刺激美元指數走升，使得人民幣走勢受到壓制。

不過，到了 2019 年 4 月中旬至 2019 年 5 月上旬，人民幣兌美元匯率則從 6.70 貶值至 6.79，貶幅約 1.5%。這段期間人民幣回貶，最主要受到中美貿易談判急轉直下，川普針對中國 2000 億美元商品加徵關稅，並警告不排除在一個月後針對剩於 3250 億美元商品調升關稅。

平安證券：今年人民幣不破「7」

人民幣情勢多變，針對未來人民幣走勢，平安證券認為目前中美 10 年期公債利差持續擴大，對於人民幣會形成支撐。不過，中美、美歐、美日貿易談判的變化，為全球經濟帶來的不確定性將使美元走強。兩大因素相抵之下，人民幣兌美元匯率今年將保持在 6.7～7 之間波動。

圖: wind

圖: wind

同時，平安證券認為一旦人民幣逼近 7 字頭，中國人行勢必出面干預，整體來看人民幣兌美元匯率貶破 7 的機率不高。

7 字頭能守？

相較於平安證券的樂觀，投資人應更謹慎看待人民幣走勢。人民幣走勢最大不確定性就是中美之間貿易戰會持續多久。

以川普表達的立場來看，中國似乎想要利用「拖」字訣，讓川普在美國政治圈或是在輿論上受到壓力，逼川普在談判桌上退一步。如果可以的話，中國甚至大膽猜測川普在 2020 年無法當選總統，若能拖到那時，只要美國換一個不像川普般鷹派的總統，對於中國可能是好事。

不過，中國要做這大膽的決定，對於中國經濟可能產生重傷。很明顯中國被美國課徵關稅的三批產品清單（340 億美元、160 億美元、2000 億美元），其產品出口至美國的衰退幅度都特別明顯。

圖: USITC 美國從中國進口不同批次商品清單的年變動率

一旦最後 3250 億美元產品被加徵關稅，中國今年下半年進出口數據會更不樂觀。而中美貿易戰若持續下去，則會突顯今年上半年基期相對較高，導致明年上半年中國進出口跌幅要減輕恐不容易，這對人民幣將造成傷害。

至於，市場傳出美國對中國加課關稅受傷的是美國消費者，因最後產品價格會轉嫁至消費者身上。短期來看，美國消費者是會受影響，進而影響美國經濟。

不過，長期來看，中美貿易戰對於中國的產業重傷可能更大，因為這會逼使廠商外移，就算產業聚落不是在一、兩年內可以建成。但三、五年還是能形成一定規模，且一旦產業外移形成趨勢，中國政府想用優惠政策再吸引廠商，並不容易。

因為誰都不能保證未來中美兩國激烈鬥爭只會發生在川普身上，企業為了風險考量，可能會多點布局，如印度、東南亞等，分散風險。

目前已有不少在中國設立工廠的科技廠將部份產線移轉至其它更有利有圖之地，而這些地方工資水準低於中國，加上政府政策支持，很快美國消費者又能再享受低工資帶來的好處。而且目前全球正在進入 5G 世代的過渡期，消費者很多選擇等待，或是換次一等的產品。

在這段過渡期內，或許也為設廠在印度、越南、東南亞等地的科技公司提供緩衝，或是形成聚落的好時機。

至於中國方面，如果產業外移規模擴大，首當其衝就是國內就業市場，再來就是房市、車市、原物料等等，屆時對於中國經濟恐形成重傷，人民幣走勢也會更加悲觀。這或許也是川普逼中國就範所把持的點，他始終認定中美貿易戰，美國最終是利大於弊。

而另一個人民幣可能跌破 7 字頭的觀點是，中國政府會放手讓人民幣貶值，抵消加稅的衝擊，就像去年中美貿易戰開打後，人民幣急速走貶，一度測試 7 字頭大關。不過人民幣大幅走貶，時間拉長會影響中國金融穩定，以及遭到美國指控匯率操縱國的風險，這將使局勢更複雜化。

綜合以上所述，如果中美貿易紛爭一直持續下去，對於中國經濟的負面效益漸漸顯現，市場會不斷依據中國經濟數據來調整人民幣合理匯率。而這個預期未來經濟發展的因子，是可能讓今年人民幣匯率貶破 7 字頭。

