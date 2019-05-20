人行：人民幣不破「7」 匯率暫回穩

截至上周為止，5 月份人民幣已貶值約 2.6%。在市場熱烈討論人民幣有沒有可能於近期內再現「7」字頭之際，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝發聲欲穩定人民幣預期，他表示有信心、有能力保持人民幣匯率在合理價位。

此外，另一位中國人行官員盛松成也提到，人民幣近期承受壓力，但市場應小心人民幣已過度貶值。短期內人民幣兌美元匯率破「7」並不符合中國利益，對於中國弊大於利。

中國人行官員紛紛獻聲為人民幣護盤，今 (20) 日人民幣走勢止貶回升，不過整體而言，市場對於人民幣的信心仍然不足，早盤離岸人民幣一度升破 6.93 大關，來到 6.9246。

但盤中人民幣逐漸回吐升勢，截至 14:30 為止，離岸人民幣只小升 40 個基準點，暫報 6.9419，升幅 0.06%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 6.9149，升值 39 個基準點，升幅 0.06%。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

市場認為人民幣兌美元能否保「7」為何受到如此關注，主要在於上一次人民幣破「7」還是在 2008 年金融海嘯的時期。此外，目前中國經濟成長還不夠穩定，因此也需要穩定的匯率來配合當下的經濟現況。

但是中美貿易戰的爆發使得人民幣處於一個非常棘手的局面。人民幣貶值可以減輕美國新一波關稅的影響，使得中國出口的產品在美國仍具競爭力。但是，人民幣大幅貶值又會引發資金外流，影響中國整體經濟的穩定。

美銀美林指出，中國很想用匯率作為武器來打擊美國，讓人民幣貶值可成為針對美國在中國投資的「軟」武器。此外，一位對沖基金經理人也有提到，放手讓人民幣適度貶值並不會對中國經濟造成太大的傷害。資金外流對中國來說問題不大，因為中國可以實行資本管制。

不過，中國這樣做也不是沒有風險。一旦人民幣對美元跌破「7」的門檻，在市場預期影響下，將引發人民幣更進一步的貶值。這會推升中國的通膨，特別是目前中國經濟成長逐年下滑之際，過度的通膨將進一步衝擊中國內需市場。

