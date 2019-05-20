防大貶！人行副行長罕見為人民幣喊話

人民幣是否在短期內看到 7 字頭，成為市場熱議焦點，對此中國人行副行長、中國國家外匯管理局局長潘功勝罕見出面信心喊話，指出中國經濟金融保持穩健運行，為人民幣匯率保持合理穩定提供有力的支撐。

今 (20) 日，離岸人民幣走勢出現止貶回升，截至上午 08:35 為止，離岸人民幣暫報 6.9338，升值 120 個基準點，升幅 0.17%。

圖: 東方財富網，離岸人民幣日線走勢

潘功勝表示，中國人行在應對外匯市場波動方面，近幾年已累積豐富的經驗和充足的調整工具，可根據形勢變化採取必要的調整措施，並打擊外匯市場違法違規行為，維護外匯市場的秩序。

同時，中國人行有基礎、有信心、有能力，維持中國外匯市場穩定運作，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的穩定。

此外，中國人行在最新的第一季中國貨幣政策執行報告中指出，第一季整體信貸放款結構持續改善，小型與微型企業貸款明顯增加。而下一個階段，中國人行將進一步加強政策之間的配合度，使貨幣政策能傳遞至實體經濟層面。

同時也將創新貨幣政策工具和機制，進一步降低實體經濟融資成本，引導金融機構繼續發揮好對重點產業提供服務的角色，特別是紓緩小型與微型民營企業融資不易、高融資成本的問題。



中國人行指出，未來貨幣政策仍將依經濟局勢的變化，保持適度的調整，根據中國經濟成長的形勢變化及時預調微調，掌握好貨幣供給總量，保持市場流動性在合理範圍內，不搞「大水漫灌」。

對於物價方面則表示，未來一段時間中國物價水準受到產品供需變化的影響，存在一些不確定性，中國人行會持續監測物價走向。

而匯率方面，並未針對近期人民幣大貶做出特殊看法，仍保持過去一貫的說法，指出會維持匯率彈性，使人民幣在合理水準上維持穩定。