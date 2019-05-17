不甘勢弱！華為無懼美國打壓 宣稱科技自立

美國川普簽署一項行政令，禁止美國電信商使用威脅國家安全的外國電信網路設備和服務。同時，美國商務部宣布，華為的活動違反美國國家安全與外交政策利益，將華為及其子公司列入出口管制的「實體名單」。

在面對美國的打壓，華為高層一連發出兩封內部信件為員工打氣。首先華為輪值董事長胡厚崑指出，這是美國政府基於政治目的持續打壓華為最新的一步。

對此，華為在多年前就已有所預期，並在研究開發、業務持續性等方面進行大量投入和充分準備，能夠保障在極端不利的情況下，公司經營不受重大衝擊。

(圖片: AFP)

隨後，華為海思總裁何庭波也對內發布郵件指稱，華為在多年前已經做出情境分析，為了在極端不利的生存條件下，保持企業運作順暢，不斷積極規劃投入「備胎」方案（意指在晶片開發的投入）。如今國際情勢的轉變讓所有備胎一夕之間全數轉「正」。

根據何庭波提到內容來看，之前華為還未成為中美談判之間的籌碼時，華為已預設未來可能無法取得美國先進晶片與技術，導致華為產品無法順利出貨的情境，並針對此困境作出因應之道。

為了防止晶片這塊最關鍵的零組件出現斷炊，華為海思開始設計自製晶片，為華為廣大的產品線提供一條後路。

何庭波提到在研發過程中面對數以千計的科技難題，經歷無數次失敗與迷惑，但已經走出最黑暗時期。

目前正值美國強力打壓華為生存路線之際，華為海思的晶片已能無逢接軌，並能保持華為產品出貨順暢，且能達到「科技自力」的境界。

對於美國的打壓，中國商務部回應表示，國家安全不應該被濫用。而官媒「人民日報」則強調，中國應盡快扭轉核心技術卡脖子的被動局面。