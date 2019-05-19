華為供應鏈晶技21日召開年度法說 訂單消長成市場焦點

中國通訊大廠華為積極擴張局端及手持設備，晶技 (3042-TW) 為華為供應商，而在美國政府積極針對華為展開各項制裁措施同時，對於晶技營運的影響，也成為 21 日年度法說會關注焦點；此外，晶技積極開發的汽車電子領域應用進度，也是焦點之一。

繼去年華為財務長孟晚舟在加拿大遭到拘捕後，美國政府更進一步於日前限制華為對美的採購及輸出，也使相關供應鏈情況也受到關注，而由華為已公布的供應商名單中，包括晶技、台商 PCB 廠滬士電、欣興電子 (3037-TW) 都名列其中，由歐系外資券商估計因此受到影響的台商家數更有達 37-40 家。

而法人估計，華為的採購對於晶技的採購金額已占晶技達 5% 的營收比重，華為在因應美國的制裁的採購態度，也將對於晶技的營收影響極大，也成為本次晶技年度法人說明會的焦點。

晶技在 4 月產能利用率提升到近 100% ，銷售也有佳績，晶技 4 月營收 6.07 億元，月增 3.95%，年增率 2.71%，主要出貨產品仍以通訊小型基地台應用為主。晶技累計 1-4 月營收為 22.3 億元，年減 9.36%，法人估，晶技 2019 年第 2 季營收估可達 18.63 億元水準以上，將是季增與年增，也打破連 2 季營收年衰退的窘況。

晶技 3 月產能利用率約 60-70%， 3 月隨工作天數恢復正常，包括手機網通、5G、物聯網產品等應用需求都有升溫趨勢，4 月單月營收持續成長，4 月起產能全面開出，產能利用率明顯提升到近 100%，今年第 2 季單月營收將維持 6 億元水準。

晶技 4 月營收走揚，主要是 4 月中過後，大陸網通、手機廠對零組件下單態度轉趨積極；晶技也是華為供應鏈之一。晶技目前主要出貨產品仍以通訊小型基地台應用為主，自結單月稅前盈餘為 4131 萬元，月增 31.6%，年減 7.6%，單月每股稅前盈餘為 0.13 元。晶技累計今年 1-4 月營收為 22.3 億元，年減 9.36%，自結累計 1-4 月稅前盈餘 1.31 億元，年減 12.2%，每股稅前盈餘為 0.42 元

晶技 2019 年第 1 季財報，營收 16.23 億元，毛利率 20.92%，稅前盈餘為 8640 萬元，稅後純益 7773 萬元，每股純益 0.25 元。