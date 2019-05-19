〈亞幣競貶投資術〉人民幣不到2周貶2.6% 不是碰不得而是有眉角

美中貿易戰戰火再起，也由人民幣為首領軍，掀起亞幣競貶的態勢，在此時對於投資人來說，銀行主管表示，美元是投資首選，人民幣則不是碰不得，而是需以長線眼光分批介入。

自從美國總統川普於 5/5 在推特發文喊出要加稅以來，至本周五 (5/17) 收盤短短不到兩周，人民幣就從 5/3 的 6.7366，貶值到 6.9138，貶幅超過 2.6%，包含亞洲在內的新興市場貨幣，均見大幅貶值，各界紛紛揣測中國可能放手人民幣貶值，作為反制美國的手段，以致市場對貨幣貶值競賽的不安，惴惴生起。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，如果稍微拉長時間，從 5/5 川普推特發文，美國決定加徵關稅以來，觀察至 5/17 止，美元、日圓及人民幣的升貶，可以發現美元指數有相當的韌性，一直非常穩定；日圓則扮演避險角色，出現強升。反觀人民幣則不論北京是否棄守，皆反映出中國內外部人心的信心較為薄弱。

張冠雄表示，不過，現階段美中都還表示願意繼續進行協商，川普也釋放將於下個月舉行 G20 會議上與習近平見面的意願。雙方談判未正式破局前，要推斷北京已棄守匯率言之尚早，因為別忘了，不採取競爭性貶值也是美中貿易協議的一環。

張冠雄指出，考量經濟基本面、股價修正後的投資價值、各幣別計價投資商品種類多寡，美元可能仍是當下最值得選擇的標的，不妨著眼 5G、AI、銀髮概念等人類未來生活趨勢主流，佈建通訊設備、科技、醫療養生類股。

人民幣則需以長線眼光分批介入，建議選擇被納入 MSCI 的中國大型權值類基金或 ETF 即可。

至於美元兌日圓匯率目前上看 105，惟趨避心態結束即有可能回測 111 價位，因為台灣民眾多以旅遊實用角度辦理日圓換匯，所以日圓的升值可能會影響民眾赴日旅遊的意願及增加負擔。