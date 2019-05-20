除腎結石 手術及震波碎石術哪個好？

【採訪整理／ 張郁梵】

夏天因氣溫高，排汗量增加，尿量相對減少，容易使尿液形成結晶，也就是俗稱的「腎結石」。在台灣約有一成的人受腎結石所苦，好發於 30～50 歲男性身上，其中 50％的患者在 5～7 年內會再度復發。

究竟罹患腎結石後，該怎麼治療？又該如何避免復發？

老蔡最近常有想尿卻尿不出來的感覺，原以為排尿困難是因為年紀大了、膀胱無力造成，不以為意，沒想到後來上廁所卻排出血尿，嚇得他趕緊就醫。經過詳細檢查後，證實老蔡有腎結石和血鈣含量過高的問題，令他聽了不經困惑不已，明明平常沒有吃鈣片，也很少喝牛奶或豆漿，為什麼還會血鈣含量過高呢？長了腎結石，是否該手術治療？手術後，飲食又該注意什麼，才能避免復發？

林口長庚醫院臨床毒物科醫師顏宗海教授表示，當患者因一陣陣痙攣性的腰背劇痛而就醫時，醫師就會懷疑腎結石的可能性，但要確診，還必須透過 X 光和超音波檢查，前者可以看出結石的位置、大小和影響腎臟的嚴重程度，後者則能看出腎臟有沒有因為尿液受阻而水腫（腎積水）。

除了 X 光和超音波檢查，醫師還會透過尿液檢查和血液檢查，包括分析尿液酸鹼值、尿液生化檢驗（鈣、檸檬酸、尿酸、鈉、草酸等）、尿液細菌培養、血球分類計數、血液生化檢驗（尿素氮、肌酐酸、鈉、鉀、氯、鈣、尿酸、碳酸氫）及檢查血液副甲狀腺荷爾蒙濃度等。

服藥、體外震波、內視鏡手術

怎麼判斷適合哪個療法？

假如經過上述檢查後，發現病人的結石不會太大，可以透過打針或藥物將結石排出；如果結石已經大到無法透過藥物或打針排出，則可透過「體外震波碎石術」治療，屬於門診小手術，對身體的傷害極小，不會有傷口，也不用住院。

來源：《大家健康》 2019 年 5 月

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