大陸前證監會主席劉士余因「違紀違法」 主動投案遭調查

中國中央紀委國家監委網站週日 (19 日) 深夜發布新聞稿，指中證監前主席、現任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余，因涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查，但官方並未提及相關細節。

劉士余今年 1 月被免去中證監黨委書記、主席職務，由易會滿接任，並調任中華全國供銷合作總社，當時此一調任也引發猜測。當時多家大陸媒體報導，劉士余是帶著供銷集團如何市場化的任務而去。

劉士余的在位期間最令人印象時刻變化，是加快發新股的速度。他還把保險資金收購 A 股稱為害人精，並大力清出市場。

劉士余掌舵證監會的 2 年 11 個月，證監會審批新股共 710 支，A 股退市 7 家公司；A 股共交易共計 513 天，兩市日成交金額最高時一度逼近人民幣 9000 億元，最低時爲 2000 億，股市新增投資者約 4600 萬人。

劉士余在任期間，滬深兩市總市值增長約人民幣 3.9 兆元。滬指震盪區間超過 1000 點，跌 9.03%，任職前半程撤去「熔斷」做法，以「穩」爲主要特徵，後半期則重拳治市。

劉士余曾在 2016 年 2 月至 2019 年 1 月擔任中國證監會主席、黨委書記。2016 年 12 月 3 日，劉士余發表了著名的「妖精論」，表示：「我希望資產管理人，不當奢淫無度的土豪、不做興風作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。」

2017 年 2 月 26 日，劉士余表示，證監會的首要任務是監管，第二任務也是監管，第三任務還是監管。他表示，資本市場有許多亂象，「都是披着合法的外衣，打着合法的擦邊球，我不能坐着不管。」

劉士余調入全國供銷合作總社後，很少在媒體出現，坊間一度傳出劉士余可能出事的說法。官網顯示，劉士余最後一次亮相公開報道是在 5 月 13 日。當天，他在中國供銷集團會見了越南合作社聯盟主席阮玉堡一行。

大陸媒體指出，本次新聞稿中，對劉士余仍稱「同志」，是「配合調查」而非「接受調查」，加上未在違法前加上「嚴重」二字，及提到「主動投案」情節，相較於本月初另一起違記案調查的用語，似乎用詞上較為保留。

劉士余 57 歲，江蘇灌雲人，在清華大學獲技術經濟學博士學位。劉先後在上海市經濟體制改革辦公室、國家經濟體制改革委員會、中國建設銀行工作，1996 年至 2006 年，先後任央行助理巡視員、辦公廳主任、行長助理及副行長等職。2014 年 10 月至 2016 年初，任中國農業銀行書記、董事長。劉士余是前國務院總理朱鎔基舊部，獲朱賞識。