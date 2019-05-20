貿易戰衝擊新興市場 今年漲幅跌光光

中美貿易戰火已燒到新興市場，統計今年以來新興市場貨幣的漲幅，已完全遭到削滅。同時，今年以來新興市場股票上漲的表現，也即將歸零。

資料來源: Bloomberg

觀察 MSCI 新興市場貨幣指數，截至上周為止，五月份的跌勢已使得今年前四個月的漲幅全部歸零。市場預估，新興市場本月份將是去年十月份以來，表現最差月度。

同時，上周的匯率部分，也創下一年以來最大單周跌幅。巴西里耳近期跌幅最兇，主要受到國內抗議活動的加劇，增加了政治風險，加上對未來經濟成長的擔憂所致。

BBVA 資深分析師 Alejandro Cuadrado 指出，中美貿易戰對於新興貨幣的壓力，將沒有期限，新興市場貨幣開始變得便宜，但是在不確定性的環衝擊下，需求將不見起色。

Alejandro Cuadrado 也預期，巴西里耳近期將持續出現頹勢，同時，智利披索也將表現弱勢。相對的，墨西哥披索以及秘魯新索爾可能將是表現抗跌的貨幣。

富國銀行匯率分析師 Brendan McKenna 認為，未來新興市場貨幣的波動將加劇，在全球風險動盪的環境下，目前還沒看到任何可以有效支撐新興市場的有力證據。

投資銀行 Morgan Stanley 則表示，當然少部分國家仍將對有撐，但美國對中國科技公司包括華為等提出的行政行政命令，將可以看出中美談判將不會在近期結束，戰線可能延長之下，對於新興市場來說不是好事。

資料來源: Bloomberg

在 MSCI 新興市場股票指數部分，截至上周為止，今年以來的漲幅已幾近削滅。統計過去經驗，除了 2014 年和 2017 年，新興市場股票在每年的五月份都出現下跌，顯示「五窮緊箍咒」的觀點在新興市場的確發酵。同時，今年五月表現也是 2012 年來，表現最差的五月。

高盛先前表示，中美貿易戰之下，各國之間將沒有贏家。其高盛的分析師 Caesar Maasry 和 Ron Gray 也認為，新興市場股市表現，短期上仍將受到中美貿易協商的不確定性左右。他們建議，為避免受到未來貿易戰升溫的衝擊，可以放空美國或中國的部分，長線上，則可以觀察新興市場排除中國部位的買點。