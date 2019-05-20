日本2019 Q1 GDP年成長率2.1%、出口減少2.4%

日本內閣府在週一 (20 日) 發表了 2019 年 1 ~ 3 月的日本國內生產毛額 (GDP) 數據，不包括物價變動影響的實質 GDP 較上一季增加 0.5%，換算成年率為 2.1% 的增長。出現連續兩季的正成長。

日本 GDP 季增年率 圖片來源：tradingeconomics.com

2019 年 1 ~ 3 月，由於住宅投資及公共投資的增加，都為 GDP 的成長帶來貢獻。而與民間預測的中間值相較，和上一季相比少了 0.1%，以年率計算減少了 0.3%。

在貼近實際生活感受的名目 GDP 上，較上一季增加了 0.8%，以年率來看增加 3.3%。名目 GDP 也同樣呈現連續兩季的增長。

在實質 GDP 方面，內需成長了 0.1%，外需的貢獻度成長了 0.4%。

就項目別來看，住宅投資增加 1.1%，為連續三季的成長。公共投資方面，成長了 1.5%。

日本 GDP 連續兩季成長，住宅投資方面增加。 (圖片：AFP)

受到以中國為主的國外經濟趨緩影響，出口減少 2.4%。而在進口方面則是減少 4.6%，反映出內需方面趨緩。

個人消費減少 0.1%，連續兩季負成長。食品價格上揚，還有受到暖冬的影響，都是消費減少的原因所在。

設備投資減少 0.3%，連續兩季負成長。在美中貿易戰等影響下，造成中國經濟持續減速的疑慮，以電氣機械為主的製造業在設備投資上出現觀望的現象。民間庫存的貢獻度為 0.1% 的增長。

反應出綜合物價變化的 GDP 平減指數，較去年同期增加 0.2%。不包括進口項目變化的國內需求平減指數，則較去年同期增加了 0.3%。

日本內閣府也在同日公布了 2018 年度的 GDP 數據，較上一年度增加 0.6%；而名目 GDP 則是增加了 0.5%。