橋水重壓新興市場 美股持股也創新高

橋水向美國證監會提交第一季的美股持股報告。除了加碼美股外，最大亮點就是在加碼投資新興市場的部份。

今年第一季底，橋水加碼最多的是兩檔新興市場相關 ETF。其中，「iShare MSCI 新興市場 ETF」共有 7157.5 萬股，較去年第四季底的 865.9 萬股飆升 726%。而該檔第一季底市值為 30.72 億美元，較去年第四季大漲 808%。

另一檔「iShare MSCI 核心新興市場 ETF」第一季底共有 4108.7 萬股，市值達 21.25 億美元，持股數量幾乎是去年第四季底的四倍，市值方面則是成長三倍多。

(圖片: AFP)

至於在美股方面，美股持股從去年第四季的 109.28 億美元增至今年第一季的 163.25 億美元，增加 53.97 億美元，創下橋水美股持股歷史新高。不過，橋水美股持股只占其管理資產規模的十分之一。

4 月中旬橋水曾對美股提出警告，認為推升美國企業高利潤的主要因素已無法持續，並面臨新的威脅。橋水指出如果沒有能持續擴大獲利的誘因，美股將比現在低 40%。

在該份報告中，橋水表示過去美國企業的獲利高漲的主要推手包含：勞工議價能力下降、企業稅和關稅調降、全球化增加、科技推動擴大規模和降低邊際成本、反壟斷法推行力道減弱，及低利率環境等。

橋水持股變化中，依照股數計算，前五大加碼股份為：iShare MSCI 新興市場 ETF、iShare MSCI 核心新興市場 ETF、領航富時新興市場 ETF、iShare MSCI 巴西 ETF，及梅西百貨。

