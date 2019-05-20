歐股盤前─下一輪貿易談判日期未定 指數期貨走揚

美中貿易談判似乎陷入僵局，下一輪磋商日期仍未確定；今 (20) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 42 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.24 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.12 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.18%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.19%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.50 %，深證成指下跌 1.09%；南韓 Kospi 指數下跌 0.14%，日經 225 指數上漲 0.24 %；台股收漲 14.3 點，至 10398.41 點。

雖然美國政府將歐盟、日本汽車關稅的定奪時間，延後 180 天，且已和加拿大、墨西哥，就豁免鋼鋁關稅一事，達成協議，但在美中貿易談判陷入僵局的情況下，上週美股收黑。

上週道瓊工業指數收跌 0.7%，連續第 4 週收黑；標普 500 指數收跌 0.8%，那斯達克指數收跌 1.3%，連 2 週收黑，為 2018 年第 4 季以來首見。

據傳美中雙方皆堅持立場，不願退讓，貿易談判似已陷入停擺，未來能否續談，還在未定之天；上週五，美國總統川普再度砲轟北京當局，稱「是他們破壞協議」；中國外交部發言人陸慷則強調，「美方背離了談判準則」。

除貿易談判陷入僵局外，川普上週還簽署了行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，將授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，形同禁止華為向美國企業採購零件，導致美中緊張關係持續升溫。

美國商務部表示，為避免現有網路運作及設備，出現中斷情形，將考慮核發效期達 90 天的臨時許可證。

華為創辦人任正非則對媒體指出，美國祭出的禁令，可能會使華為的年營收成長率降至 20% 以下，但就長期發展來看，衝擊有限，就算美國不賣晶片給華為也可以，「我們已經做好準備」。

歐洲政壇消息方面，英國首相梅伊預計於 6 月初之前，向國會提出「改善後方案」，盼脫歐法案能在國會闖關成功，此舉被視為她在下台前的最後一搏。