〈鉅亨看世界〉APP成為你的美妝老師

日本行動通訊業龍頭 NTT DoCoMo(9437-JP)，與索尼 (6758-JP) 的 Sony Network Communications(SNC)，共同開發了一款免費手機 APP「FACE LOG」，可幫助現代人了解自己的肌膚狀態並改善生活習慣。iOS 版本預計在 2019 年 6 月上旬就會在 App Store 上架，而到了 2019 年秋天時，也將會推出 Android 版的「FACE LOG」。

這款 APP 最大的特色，就是使用者不需使用專門的設備，只要拿著您手上的智慧型手機拍攝臉部照片，APP 就會針對您的肌膚年齡、毛孔、皺紋、斑點、黑眼圈、膚色等 6 個項目進行分析。而在肌膚狀態的分析上，所使用的是 Sony Network Communications 的「BeautyExplorer」演算法。

而未來合作夥伴將可基於分析結果，向用戶提供在肌膚呵護以及美妝上的建議。也能和 iPhone 內建的「健康」APP 進行結合，在取得睡眠上的數據後，讓生活與肌膚的關係變得可視化。經由「肌膚的煩惱」這項健康照護選項，來喚起年輕族群對於健康問題的重視。

FACE LOG 會提供使用者美妝上的建議 (圖片：AFP)

而對於個人隱私有所疑慮的用戶，也可以選擇「訪客攝影模式」，在這個模式下將不會留下任何分析結果。

此外，這款 APP 還提供了「語音輔助」、「自動對焦」、「自動快門」等模式，讓使用者在臉部拍攝上更加順利。而在分析項目方面，於今後也將提供更多的內容。

這個 APP 可將每天的「心情」、「步數」、「睡眠」資料，與「斑點」、「皺紋」、「黑眼圈」、「毛孔」等肌膚狀況作出統計報告及圖表，讓使用者更容易掌握自己的肌膚及健康狀態。在保持青春動人肌膚的動機下，促使用戶在生活習慣與作息上積極作出改善。

這個 APP 也與潮牌運動用品業者，還有百貨公司的線上化妝品購物平台合作，提供可用於購物的折價券，或者在美妝上提供建議。

目前可以使用這個 APP 的智慧型手機，只侷限於蘋果 iPhone。而您無須是 NTT DoCoMo 的用戶，只要持有支援 iOS 11.0 或更新版 iOS 的 iPhone，像是 iPhone XS Max、XS、XR、X、8 Plus、8、7 Plus、7、SE、6s Plus、6s 就可使用這款免費的 APP。