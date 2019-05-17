【鐘國忠專欄】台股大幅拉回  投資人的下一步操作？

(一) 不是所有公司股價都走弱

台股在美中貿易大戰態度突然轉變下，指數瞬間大跌近 700 多點，跌破月線、季線支撐，甚至來到年線附近，這代表，近 1 個月或者近 1 季分批買進股票者，可能已處在虧損或套牢狀態，雖然有不少人認為，此舉是因美中貿易因素，而讓此次台股大幅拉回，但在系統環境都相同的情況下，仍有不少上市櫃公司股價抗跌或創新高，筆者觀察，這些上市櫃公司股價再創新高，多數都有個共同特色，即營運表現佳或超乎預期， 1 個月前也曾提過第 1 季有財報效應，以往指數都在此期間內相對抗漲，因此建議，財報發布前多以基本面為選股依據，如果能遵從當時建議，應可控制不少風險。

(二) 檢視持股是哪類型？

上市櫃公司財報，已在 5 月中旬剛公布完畢，也表示第 2 季已經過了一半，本季迄今，台股走勢剛好呈現前後兩樣情，前半段 4 月指數大漲頻創新高，但 5 月初後，指數下跌吐回之前漲幅，前面提過，近月近 1 季或者 1 年者，都可能出現套牢情況，所以此時投資人不應該與大盤同步調的心情，應該要回過頭思考一，操作哪裡有錯，透過不斷檢視，才能投資思維更增長。

對於目前手中的股票，筆者覺得，投資人應該趕快丟掉難過心情，正視面對檢討，最簡單的方式就是跟大盤走勢作比較，以下分三大類來檢視:

1. 較大盤強 (年線與季線之上)：如果所持有的股票，目前都在年線與季線之上，且本波大盤修正過程當中，個股走勢影響不大，那選股已有一定能力。

2. 跟大盤相當 (年線附近)：如果所持有的股票，目前都在年線附近整理，也表示仍有控制風險，但再加強一些投資訊息動態，應該就可再提升績效。

3. 較大盤弱勢 (跌破年線或頻破底)：如果持有股票跌破年線或頻破底，表示選股思維有問題，得趕快作修正，因為這不是美中因素造成，而是有其他因素，舉例而言，如過去耳熟能詳的面板相關公司、或壽險，在美中因素未出現之前，早已呈現弱勢。

整體而言，每次指數大幅修正過程中，都是檢視自己持股與選股的最好時機，每個獲利投資人，都是在虧損中成長，只是次數或金額多寡問題，今年尚未過一半，盡早調整腳步之後，仍有機會在今年的年底前翻轉目前局面，邁向獲利的一方。