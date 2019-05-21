【馮冠華專欄】氣氛壞透，易跌難升

5 月 21 日推介 - 香港電訊（6823）

1）上日港股市況總結：恆指週一繼續偏軟，指數高開 13 點後曾迫近 28000 點，但在 A 股轉弱下又再下挫，最終以 27788 點收市，下跌 159 點。成交金額按日上升約 3% 至 1055 億。港股通南下總成交額 111 億，按日上升近 8%，流向仍是淨流入，金額減少至 4.2 億。滬深股通北上仍是淨流出，金額回落至人民幣 24 億。藍籌 23 升 24 跌 3 持平。



板塊方面，半導體、內地電訊、內銀、公用、本地地產及石油相關股表現較好。做空方面，佔大市成交輕微回落至 16.0%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 73:27，重貨區方面，熊證仍在 28450-28499，牛證再下移至 27400-27449。恆指期貨夜市收報 27450 點，下跌 172 點，低水 338 點。港股 ADR 下跌 223 點，相等於恆指 27564 點。

簡評：昨天的港股，走勢上可說是兩極化，避險股升勢強勁，貿戰及華為相關股則沽壓沉重，收市的百多點跌幅絕不能反映市況的差劣。另外，封殺華為的事件亦不斷發酵，盤前消息指 Google 已經暫停與華為的部分業務合作，盤中也有消息指英特爾、高通、賽靈思和博通等晶片製造商不會向華為供貨，直至另行通知為止。甚至有消息指德國晶片製造商 Infineon 也暫停向華為交付產品。



事件令鐵塔（788）連續兩天大跌、中資電訊股則連升兩天及中港半導體股昨天受熱捧；從股價的走勢，換句話說，市場認為中國發展 5G 的步伐會被拖慢、中資電訊股短期資本開支壓力減少及中央應會再加大芯片業的投放及補貼。合理與否，見仁見智了。

看到華為多遍的回應，指在芯片及作業系統均有備胎方案，筆者不是不相信華為的能力，但在此面世前，要説服投資者則甚難。事態的往後發展也難以推測，市場已有傳聞中方會拿蘋果公司作反制，也有指會用稀土出口作籌碼。川普在電視節目上擺出一副勝利者的姿態，美股不大跌，總統先生不會痛，且看中方的下一步是甚麼啊！

無獨有偶，上證昨天觸及之前的低位 2838 點便反彈，人民幣在官員的言論後，昨天也能回穩。氣氛雖壞，但昨天提及的兩個支持點暫時未失守，國家隊能否再顯神威，拭目以待了。消息面上，小米（1810）的季績不算差，但毛利率按季下跌則可能會被看空者攻擊，特別是市場環境不佳。香港電訊（6823）獲新合同是利好，股價相對一些防守股如領展（823）及公用股落後，也不失為一個不錯的避風港。

2）美股上週五市況總結：美股三大指數週一下跌。當中道指下跌 84 點或 0.33%，標指和納指則分別下跌 0.67% 及 1.46%，十年期債息最新報 2.419%，美滙指數最新報 97.93，紐約期油最新報 63.28 美元。

3）個股訊息：香港電訊（6823）夥拍泊車方案供應商 Flowbird，獲運輸署授出兩份合共總值逾 6.8 億元的合約，為運輸署設計、部署及管理新一代的停車收費錶系統。（信報）

小米（1810）公佈，今年首季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤為 20.8 億元（人民幣，下同），按年升 22.4%，收入為 437.56 億元，按年升 27.2%，經營利潤為 36.14 億元，按年升 7.4%。首季毛利率為 11.9%，按年跌 0.6 個百份點。當中智能手機收入為 27 億元，銷售成本達 26.12 億元，毛利率僅為 3.3%，按年跌 2.5 個百份點。而手機平均售價亦按季跌 3.6%。（蘋果日報）

4）新股訊息：由海通證券（6837）分拆的海通恒信 (1905) 今天起招股，每股招股價介乎 1.88 元至 2.08 元，一手 2000 股，預期下月 3 日掛牌。（信報）

第三方媒體內容發行商羚邦集團（2230）今天掛牌，其暗盤價收報 0.41 元，較招股價 0.45 元，跌 0.04 元或 8.89%。（信報）

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