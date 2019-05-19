快去加油！中油汽、柴油價明起各漲0.3元及0.4元

台灣中油公司自明（20）日凌晨零時起汽油價格調漲 0.3 元、柴油調漲 0.4 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 28.9 元、95 無鉛汽油每公升 30.4 元、98 無鉛汽油每公升 32.4 元、超級柴油每公升 27 元。

台灣中油表示，本週原油價格受中東地緣政治緊張情勢升溫助漲以及美中兩國提高彼此進口商品關稅作為貿易報復手段助跌等因素影響，呈現漲多跌少情勢。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 71.79 美元，週漲 1.77 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.222 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.61%。

本週延續「先亞鄰、後平穩」之調價原則，經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油應分別調漲 0.5 元及 0.6 元，調整後之 95 無鉛汽油價格為每公升 30.6 元，超過 30 元部分再依油價平穩措施，由台灣中油吸收 25%，經計算本週汽、柴油每公升應各吸收 0.2 元，故調整後汽、柴油零售價應分別調漲 0.3 及 0.4 元，汽、柴油仍各有 0.2 元的價格由台灣中油吸收。

今 (108) 年累計截至 4 月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及實施平穩措施致未能調足之吸收金額約為 16.23 億元。