貿易戰帶動避險需求 天達：黃金每盎司均價上看1350美元

美中貿易戰觸發市場避險情緒高漲，推升黃金價格上漲，價格一度衝上 2 個月來新高，天達環球黃金基金經理人 Georeg Cheveley 認為，在全球央行轉向寬鬆的趨勢下，利率下修可望支撐金價表現，預估每盎司均價約 1350 美元。

Georeg Cheveley 表示，過去貨幣寬鬆時代、低利率曾推升黃金價格水漲船高，金價曾在 2002 年到 2011 年期間持續上漲，但隨著聯準會啟動升息循環，金價曾在 2015 年到 2016 年走跌，現在隨著寬鬆政策在起，可望替黃金價格提供支撐。

Georeg Cheveley 進一步指出，每當全球股市拉回整理時，金價與相關類股就會開始上漲，過去幾週受到美中貿易戰延燒影響，帶動金價與相關類股後勢看漲。

以供需面來看，Georeg Cheveley 指出，包括俄國與中國等全球央行接連實施資產去美元化，也就是減持美元貨幣，增加黃金儲備，在兩大黃金買盤支撐下，帶動黃金需求增加。此外黃金 ETF 與選擇期權規模擴大，在投資與需求等因素帶動下，讓黃金具備漲價空間。

根據歷史經驗，黃金價格高檔約在 1800 美元，低檔曾一度降至 1100 美元，以目前平均價格 1300 美元推算，在供需面、經濟面皆等因素推升下，可望替黃金價格提供一定的支撐，預估每盎司均價約 1350 美元左右。