貴金屬盤後─美國經濟數據強勁 黃金收低10.50美元

黃金期貨週五下跌，並創逾二週收盤低點。美國消費者信心指數大幅上升，美元小幅走堅，為黃金利空。

6 月黃金下跌 10.50 美元，或 0.8%，收於每盎司 1275.70 美元。

黃金今日少有避險買盤，即使中美貿易協定恐難達成，股市早場下跌，黃金亦未獲得明顯支撑。

中國政府與國家媒體週四與週五向市場發出明確訊號，不願與美國恢復貿易談判。中國商務部發言人稱川普政府的行動是威嚇行為，讓協商遭到嚴重挫折。川普政府上週將中國商品加徵關稅，並威脅將再對其餘 3000 億美元自中國進口商品亦加徵關稅。

但分析師說，投資人仍相信雙方最終將能達成協定。

美國今日公布經濟數據良好，密西根大學公布 5 月消費者信心指數上升至 102.4，創 15 年高點，4 月為 97.2。

美元指數今日上漲 0.1%，本週上漲 0.6%。

分析師說，除了零售銷售數據外，美國經濟數據大多強勁，投資人相信 Fed 很難維持現行的貨幣政策。一旦升息，美元將走高，對貴金屬屬利空。

其他金屬交易方面，7 月白銀下跌 15.1 美分，或 1%，至每盎司 14.388 美元，本週下跌 2.7%。7 月銅下跌 1 美分，或 0.4%，至每磅 2.739 美元，本週下跌 1.3%。

7 月白金收於每盎司 820.30 美元，下跌 13.30 美元，或 1.6%，本週大跌逾 5%。6 月鈀金下跌 18.90 美元，或 1.4%，至每盎司 1305.80 美元，本週下跌 3.3%。