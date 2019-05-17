貴金屬盤後─黃金收低11.60美元 股市上漲削弱了黃金避險買盤

黃金期貨週四大幅走低，並創一週最低收盤水準。美國經濟數據轉佳，股市大幅走高，削弱了黃金的避險買盤。

分析師說，美國股市本週大幅反彈，推升了投資人的風險胃口，黃金的吸引力因而消退。

美國股市週四大幅上漲，黃金期貨收盤時，道瓊指數上漲逾 200 點。

6 月黃金下跌 11.60 美元，或 0.9%，收於每盎司 1286.20 美元，交易最熱絡合約創 5 月 9 日以來最低收盤水準。

7 月白銀下跌 27.3 美分，或 1.8%，至每盎司 14.539 美元。

分析師說，黃金目前陷於拉鋸，今年跌破 1280 美元重要支撑，却未引出進一步賣壓。反彈也未引進買盤。過去幾週，美元回檔，提供了黃金支撑，但可能再度反轉。

美國今日公布經濟數據強勁，使得黃金受到壓力。5 月 11 日結束的一週，美國初次申請失業金人數減少 1.6 萬人至 21.2 萬人，顯示就業市場健康。

美國 4 月新屋開工年率為 124 萬棟，高於分析師預估的 121 萬棟。

本週初，因中美貿易戰升高，中東的緊張亦加劇，黃金獲得支撑。今日，關稅擔憂消退，股市反彈，黃金則告回檔。分析師說，黃金重要支撑在 1282 美元。

其他金屬交易方面，7 月銅上漲 0.5 美分，或 0.2%，至每磅 2.748 美元。

分析師說，預期中國將推出振興經濟措施，對金屬屬支撑，尤其工業金屬。

7 月白金收低 14.10 美元，至每盎司 833.60 美元。6 月鈀金下跌 8.20 美元，或 0.6%，至每盎司 1324.70 美元。