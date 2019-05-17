〈群益期貨〉人民幣貶值過後，換歐元小心了!

一波未平一波又起，用這句話來形容金融市場的現況再適合不過了，中美之間會不會相互激過了頭，美方雖然開出了 3000 多億的關稅清單，還沒有實際下手，先開出來嚇唬嚇唬人，不過清單內容大多數與民生必須品有關，連自己人都不太信相川普會動用這武器，一搞下去選票都跑光了，再加上中國大陸態度也愈變愈硬，針對貿易談判提出了要達成協議的三個條件，取消所有加徵關稅、貿易採購數據要符合實際、文本內容要平衡可接受。



雖然美國財政部長表示去中國進行第十二輪貿易談判，還要要為六月底 G20 川習會達成協議做必要的準備，從市場的表現來看，從 5 月 6 日川普發動加徵關稅股市下跌，而隨著雙方仍願意繼續談判，股市回彈，但人民幣仍如預期的偏弱，人行利用人民幣貶值以抵銷關稅的負面衝擊，這始終是我們一致的看法，因此股雖轉穩了，人民幣仍避不了貶值的走勢。

而對歐洲，川普推遲原訂於 5 月 18 日加徵歐洲汽車關稅最多至六個月，但事情真如看到的這麼單純嗎？眼看著川普動用國家緊急動員，意要絞殺華為，然而其盟友，包括歐洲的盟友法國、德國、英國、比利時等紛紛表態不跟進，不禁華為產品，川普形單影隻，會不會在美歐的關稅議題上又生變數呢？從歐元表現利多不漲表現仍偏弱，似乎反應市場仍是擔憂的，歐元會不會是下一個人民幣，繼續看下去。

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