〈鉅亨看世界〉飛行車不再是夢

「飛行車」將不再是科幻電影中的情節! 歐洲航空航天巨頭空中巴士 (Airbus) 與管理法國巴黎公共汽車、火車和地下運輸的巴黎大眾運輸公司 (RATP) 宣布合作開發飛行運輸工具，並將在別名光之城的巴黎地區進行城市空中交通服務的探討。RATP 表示，全電動「飛行車」可望在 5 年內加入巴黎的運輸網路當中。

「空中巴士正在開發最先進的自主和無人駕駛技術。」RATP 執行長 Guillaume Faury 表示：「這不再是科幻小說，它是事實。今日我們已經擁有所有的技術工具。但是必須要能融入日常生活當中，而不會危及我們最優先重視的安全性」。

RATP 的創新負責人 Matthieu Dunant 表示：「我們正在研究如何利用現有的基礎設施，像是地上 RER 車站，來添加作為垂降場 (vertiport)，並容納這樣的飛行車。「我們正在研究每個建築用磚，完整的解決方案可望在五年內準備好。」

Dunant 也表示：「從目前的模型來看，就像是直升機和小型飛機之間的混合，最重要的是它完全是電動的且對環境友善，而這也是一種新型態的旅行體驗，飛行車低於正常飛機的飛行高度，所以這也是重新探索一個城市的奇妙新方式。」

飛行車原型 (圖片：telegraph)

空中巴士認為 RATP 是一個優秀的開發合作夥伴，因為該公司熟稔於所有交通運輸相關的需求和服務。

RATP 執行長 Catherine Guillouard 表示，大眾運輸仍然是該公司的核心業務，但同時也致力於「為未來的智慧高科技城市開發新的運輸方式和新服務」。

事實上，全世界有至少 20 個飛行車計畫正在進行當中，有一系列公司正在研究飛行車原型，並表示可望將在兩到三年內完成飛行車原型。其中，乘車巨頭 Uber 也正在進行「飛行計程車」的相關研究。

Uber 將開發飛行計程車 (圖片：telegraph)

過去幾年，空中巴士本身也致力於開發兩種城市空中交通解決方案，Vahana 飛行計程車和自動垂直起降 (VTOL) 的飛行車 CityAirbus。

然而，儘管該公司表示這種飛行車將在兩到三年內準備好，但由於對現階段技術的安全問題考量，目前還沒有大城市正式進行空域授權。