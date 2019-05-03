「泰國4.0」錢力大 南進置產優選

近年來海外房地產投資興盛，主要是看好房價基期低、租金投報率高等因素，東協因此成了熱錢的新寵，其中泰國是最有「錢」力的國家，為什麼？除了泰國是東協第二大經濟體，擁有 7000 萬人口紅利，近來政府積極推動的經濟改革，即是促使投資人追捧的主因。

泰國政府近年主打開放貿易，推動「泰國 4.0」計畫，其中最受國際矚目的就是「東部經濟走廊」專案（EEC），初期先強化基礎建設，政府特別規劃了機場、深水港、鐵路、新造鎮、目標產業聚落等五個優先開發的領域，將全力投入資源並引導外資投入，未來此區不僅是泰國重要戰略地區，亦為亞洲重要的戰略通道。

依據泰國投資促進委員會（BOI）統計，2018 年 EEC 地區申請投資額超過 6800 億泰銖，佔總申請投資額的 75%，外國資金挹注動能、大型基礎建設及交通路網興建，可進一步帶動商機及人潮。海外投資客以及中國大型企業同時看好這裡，紛紛搶進大額投資，阿里巴巴，京東，騰訊，華為，中信證券等也都表達意願進駐。

EEC 項目的落地，不僅會為周邊城市帶來實際的經濟效應，還為泰國長遠發展注入活力，房價與經濟走勢可望以良好的勢頭不斷上漲，對於有意海外房產的投資人而言，泰國房產已成為境外置業投資的熱門選擇。

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