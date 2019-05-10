泰國4.0讓巨象起飛 南向置產商機爆發

台灣房地產市場近年來震盪不定，讓不少投資人將眼光轉向海外不動產，東南亞因投資成本低、租金投報率高，加上小英政府新南向政策、中國一帶一路的話題加持，成了資金的新寵，其中又以泰國最具「錢」力，原因正是當地政府大開貿易之門，積極推動經濟改革，吸引大批熱錢湧入。

泰國是東協第二大經濟體，擁有 7000 萬人口紅利，近年來經濟成長超乎預期，推助海外資金進場信心，加上外國人擁有產權且不需繳納房屋稅，使得泰國跨境置產熱度居高不下。為幫助投資人掌握先機，鉅亨網 5 月中將於台北、台中舉辦兩場講座，分析稅制及房市趨勢，歡迎蒞臨與專家交流意見，免費報名請至：https://bit.ly/2GTEYi8。

近年來泰國政府致力推動「泰國 4.0」方針，要將泰國從農業轉型為智慧型產業，其中最受矚目的就是「東部經濟走廊」專案（EEC），初期先強化基礎建設，政府特別規劃了機場、深水港、鐵路、新造鎮、目標產業聚落等五個優先開發的領域，將全力投入資源並引導外資投入，未來此區不僅是泰國重要戰略地區，亦為亞洲重要的戰略通道。

依據泰國投資促進委員會（BOI）統計，2018 年 EEC 地區申請投資額超過 6800 億泰銖，佔總申請投資額的 75%，外國資金挹注動能、大型基礎建設及交通路網興建，可進一步帶動商機及人潮。海外投資客以及中國大型企業同時看好這裡，紛紛搶進大額投資，阿里巴巴，京東，騰訊，華為，中信證券等也都表達意願進駐。

EEC 項目的落地，不僅會為周邊城市帶來實際的經濟效應，還為泰國長遠發展注入活力，房價與經濟走勢可望以良好的勢頭不斷上漲，對於有意海外房產的投資人而言，泰國房產已成為境外置業投資的熱門選擇。