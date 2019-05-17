大量賣單啟動 比特幣迅速跌逾10% 回落至7000美元附近

比特幣波動性重回市場，台北時間今 (17 日) 上午 10:30 左右，比特幣突現賣壓，並迅速出現 10% 以上的重挫。市場人士指出，相信這波跌勢是由 Bitstamp 的大量賣單所發動的。

Bitstamp 在今天上午 11:00 左右，比特幣價格已快速跌至 6400 美元，相較之下，其他主要交易所則仍至少力守 7000 美元附近，出現超過 500 美元的價差。此後，到 11:30 左右，主要交易所的比特幣價格已回穩到 7200 美元之上，但 24 小時仍有兩位數字的跌幅。

比特幣突見急跌 (圖表取自 coindesk)

交易員表示，來自 Bitstamp 的巨大賣壓，暗示有一個或一組交易商，可能來自亞洲，正尋求抑制價格。比特幣在近日狂漲，前兩日價格已衝上 8000 美元上方。

比特幣大跌也讓主要貨幣下挫，即使這兩日最強的以太幣，也未躲過 10% 以上跌幅，瑞波幣的跌幅更接近 20%。但以過去 7 日表現來看，比特幣上漲約 17%，以太幣漲幅達到 40%，瑞波幣、比特幣現金的漲幅則接近 30%。

主要加密貨幣均見急殺 (圖表取自 investing.com)

即使不看今天 Bitstamp 的巨大賣壓，在 8000 點附近時，已經有多名分析師以技術線型角度，警告投資人留心下滑。

廣受歡迎的分析師 Filb Filb 指出，Bitfinex 的多空比率已經縮小，大大減少了軋空的可能性，將對比特幣施加壓力。更重要的是，競價的買盤支持正逐步的減少，也是上攻缺乏助力的跡象。

Filb 預計比特幣將回撤至 0.618 費波南係數點位，約為 5200 美元。

Brave New Coin 的 Josh Olszewicz 指出，Ichimoku Cloud 指標顯示比特幣過度擴張，傾向回調至 7000 美元下方，然後才會快速反彈。