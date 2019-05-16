能源盤後—中東動盪不安 掩蓋庫存意外上升、需求疲弱因素 布油收創2週高點

週三 (15 日) 交易，石油期貨收高，Brent 原油收盤登上 2 週來最高點，係因投資人聚焦中東局勢緊張，削弱了美原油供應意外增加以及石油需求疲弱跡象帶來的影響。

Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「從波斯灣到委內瑞拉，全球供應面臨的各種威脅維持了市場漲勢，供應中斷風險又碰上關稅提升威脅全球成長，這整體上延續了高波動性。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 24 美分或 0.4%，收每桶 62.02 美元。，為最前月契約自 5 月 8 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 53 美分或 0.7%，收每桶 71.77 美元，為最前月契約自 5 月 1 日以來最高收盤價。

EIA 報告

美國原油上週 (5 月 10 日止) 供應量增加 540 萬桶，根據華爾街日報調查，分析師和交易員先前共識為減少 140 萬桶。

作為比較，API 週二數據為該週美國原油供應量增加 860 萬桶。

EIA 報告也顯示，上週汽油庫存下降 110 萬桶、蒸餾油庫存增加 10 萬桶。根據 WSJ 調查，分析師先前預期汽油庫存下降 60 萬桶、蒸餾油庫存下降 50 萬桶。

6 月交割的汽油期貨價格上升 3.6 美分或 1.8%，收每加侖 2.013 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上升 2.7 美分或 1.3%，收每加侖 2.086 美元。

針對 EIA 數據，Tyche 資本顧問公司管理者之一的 Tariq Zahir 表示，「雖然先前估計整體綜合數據下降，但現在到處都看到上升數據，這意外的供應量攀升應該會縮限價格上漲空間，尤其考量 IEA 下修全球需求預期這一點後，更是如此。」但他強調，「地緣政治風險」仍是石油價格的支撐因素。

IEA 週三發布報告，將今年石油需求成長預期下修 9 萬桶 / 日至 130 萬桶，但預期這種成長放緩的現象是短暫的。

地緣政治風險

美國週三下令，所有非緊急工作人員均立刻撤離伊拉克，係因近日幾樁波灣地區油輪和設施遭襲擊的事件後，美國和伊朗之間的關係更加緊繃。

維也納諮詢公司 JBC Energy 的分析報告指出，美國對伊朗採取更激進的立場後，「明顯增加了地緣政治風險，使全球主要石油出口地區更加不安，但因美國供應成長強勁，且經濟 / 需求表現疲弱，要不然就算是估價保守的 JBC 能源研究中心也會預期價格上漲更高，且攀上今年迄今新高點。」

「但不要忘記一點，雖然機率非常低，但萬一中東緊張局勢全面升級，那就不會有什麼因素可以阻止價格達到去年高點，甚至還會突破。」

其他能源商品

6 月交割的天然氣期貨價格下滑 5.8 美分或 2.2%，收每百萬 Btu 2.601 美元。

EIA 預計週四發布上週天然氣庫存報告，根據 S&P Global Platts，分析師估計上週天然氣庫存增加 1010 億立方英呎，超越 5 年增加均線 (880 億立方英呎)。