比特幣續飆破8000美元關卡 2015年歷史重演？

6000、7000、8000 美元，「飆速瘋漲的比特幣」又重回人們視野。比特幣週二 (14 日) 延續近來的強升，一舉突破 8000 美元關卡。

台北時間週二上午 5:30，比特幣在 Coinbase 上漲至 8195 美元，相當於一天之內漲了 1214 美元或 17.4%。

比特幣重回 8000 美元上方 (圖表取自 Coindesk)

比特幣凶猛的漲勢成為近日的常態，僅在兩天之前，比特幣同樣演出一天內大漲近 1000 美元的戲碼。

Messari 的數據顯示，僅在過去 90 天內，比特幣價格就漲了 127%，其中 6 成的漲幅，是在近 30 天內達成。

結束熊市歷史重演？

《Coindesk》編輯 Sam Ouimet 對比過去的走勢指出，比特幣在 2015 年結束熊市時，也曾出現類似的拋物線走高，從 8 月 25 日達到 198 美元低點，開啟近 150% 的漲勢，然後在當年 11 月 4 日突破 499 美元。

(圖表取自 Twitter)

在比特幣帶領下，整體加密貨幣市場均普遍提升，在近 24 小時的漲勢中，以幣安幣 (BNB)、比特幣現金 (BCH) 與瑞波幣 (XRP) 的漲勢較大，約有 9-10% 的漲幅。

根據 Coinmarketcap 的數據，比特幣在整體加密貨幣市場的市值占比，來到 60%，是自 2017 年 12 月 11 日以來的最高，表示其成長速度超過了其他主要貨幣。

時間點與貿易緊張相關

比特幣近期的漲勢，時間點正與川普拉高貿易緊張局勢相符，許多人認為是避險買盤帶來動能。過去一直有看法主張，中國對貿易戰的反制是讓人民幣貶值，這使持有大量人民幣資產的富豪，將人民幣換成比特幣，以避免貶值，這也促成了 2018 年 7 月的漲勢。

資產管理公司 Arca 投資長 Jeff Dorman 表示，買家力道超過了賣家，造市商感受到不平衡的壓力，進一步將市場抬高，在空頭停損賣壓下，又增加了市場的買氣。

數字貨幣數據平台 CryptoCompare 執行長 Charles Hayter 表示，比特幣的強漲引來新聞關注，在害怕錯失漲勢的心理下，帶來了更多的買盤。