LINE運用通訊平台與創新科技優勢 推動金融服務民主化

文．陳慧鈴 圖．LINE 提供

LINE 是日本最大規模的大數據企業之一，在龐大的用戶基礎與社群優勢下，建構包含通訊、遊戲、購物與內容等服務的豐富生態圈。日經新聞曾報導，透過一份調查統計，要提供用戶三百萬日圓才會願意放棄使用 LINE 的相關服務，顯見 LINE 已經深入日本用戶生活。

LINE 通訊軟體的原始開發者，同時也是 LINE 共同執行長暨企業文化長慎重熩 (Jungho Shin)，是為 LINE 開闢事業與海外市場版圖的靈魂人物，日前在台灣舉辦首場海外媒體見面會中暢談 LINE 的全球事業布局，更宣布加碼對台灣投資高達一億美元 (約新台幣三十億元)，將用於投資具有潛力的外部夥伴、加速新服務的拓展，並持續大舉招募人才。

從組織架構一窺 LINE 的發展脈動

現在的 LINE，就像一支以航空母艦為首的作戰艦隊，分進合擊，全速前進。慎重熩期許透過社內分社的組織型態，能積極貫徹「以服務為導向」的精神，在每個地區創造對用戶來說最有價值的服務，進而帶動未來使用者行為甚至溝通方式的變革。這個巨大的組織重整，對 LINE 來說幾乎可以說是「二次創業」。

LINE 從通訊軟體出發，一步一步發展出能豐富用戶生活的數位內容、為生活帶來便利的各式 O2O 服務，至於下一步，慎重熩認為必須發展金融科技與人工智慧，才能深度結合用戶生活中的每一個環節，這也是 LINE 團隊全力推動的未來方向。

從在地需求出發 與產業夥伴共創適地化生態

慎重熩認為 LINE 在台灣非常接地氣，因為台灣團隊確實地貫徹了 LINE 所追求的「適地化」，許多決策並不僅只是由總部發動，而是回過頭來，由總部來支持台灣團隊基於對在地用戶需求的觀察，所提議推出的服務。

慎重熩也特別肯定幾項在台灣推出，表現令他驚艷的服務，像是連結台灣本地創作人才的「LINE 原創市集」，自二○一四年推出後，累積超過新台幣二十億元的銷售成績，建立了豐富多產且健康的創作生態圈，更成功將台灣人才推向日本、泰國等地市場。另一個是由台灣團隊一手打造的「LINE TODAY」，除了已經深入台灣用戶的生活，更進一步擴展至印尼、泰國及香港等地，將台灣經驗發揚光大。

LINE Pay 締造傲人成績 發展純網銀開創數位金融新格局

慎重熩表示，台灣對 LINE 來說，是推行創新服務非常重要的前哨站，也是優先選擇投資的市場。以金融科技為例，早在二○一四年就開始在台灣推行 LINE Pay，台灣團隊也很爭氣，不斷締造紀錄，包括推出 LINE Pay 信用卡，創下 LINE Pay 史上最高交易量，成為其他市場學習的成功案例。

有鑒於 LINE Pay 的成功，LINE 決定攜手跨產業夥伴打造創新的金融科技服務，以 LINE 全球領先的技術，銀行夥伴在法遵、風控和洗錢防制等方面的豐富經驗，以及電信夥伴具備的大數據、資安和網路通訊等深厚資源，共同籌組純網銀的夢幻團隊─LINE Bank，未來將為台灣的數位金融產業開創新格局，並把台灣的成功經驗複製到其他地區。

孵化創新科技的最佳市場 LINE 將加碼在台投資 30 億

台灣具有絕佳的投資環境，人們對於創新科技抱持開放的態度，並且擁有許多頂尖人才，有助推動數位創新。慎重熩觀察，LINE 不僅在台灣滲透率極高，有利於新服務的導入，更特別的是，台灣用戶相當樂於嘗試全新型態的服務，從過往的通訊軟體、貼圖，一直到電商與行動支付，來自台灣的高使用率與格外踴躍的意見回饋，都讓他備感驚艷。

因此，在 LINE 將邁向下一個成長階段之際，台灣就成為 LINE 大舉投資的主要市場之一。慎重熩宣布將針對台灣市場投入規模高達新台幣三十億元資金，聚焦三大領域：

一、投資台灣具潛力的外部夥伴：包含投資新創團隊或是進行企業併購，特別關注人工智慧、金融科技等創新科技領域。

二、開發最佳服務：(1)串連線上線下的生活服務 (O2O)，如電子商務相關。(2) 金融科技 (FinTech)，包括 LINE Pay 與 LINE Bank。(3) 數位內容，主要為 LINE MUSIC 與 LINE TV。

三、招募最佳人才：從台灣用戶需求出發，打造專屬本地市場的服務，台灣是 LINE 最早設立研發中心的海外市場，只要符合 LINE 企業發展領域的一流人才都有機會成為「LINER」。

慎重熩希望以自身經驗鼓勵所有創業家，只要能創造令人感到驚艷的好服務，都有機會獲得 LINE 的資金挹注，與 LINE 攜手發揮創業精神，開拓數位領域。

來源：《理財周刊》 977 期

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