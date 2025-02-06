華為全年營收超過8,600億 回到制裁前量級

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-06 07:36

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中國華為董事長梁華在廣東省高質量發展大會上表示，華為 2024 年全年銷售收入超過 8,600 億元人民幣（下同）。

公開數據顯示，華為近 5 年營收情況分別為：2019 年 8,588 億元；2020 年 8,914 億元；2021 年 6,368 億元；2022 年 6,423 億元；2023 年 7,042 億元。

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2020 年 5 月，華為在被美國制裁加碼，手機業務大受打擊，並還被迫分拆出售榮耀，導致之後幾年營收大幅下滑。

華為輪值董事長徐直軍當時表示：「2020 年是比 2019 年更為艱難的一年，也是檢驗華為實力的關鍵一年……2020 年，我們力爭活下來，明年還能發布年報。」

據《科創板日報》周三（5 日）報導，此次全年銷售收入突破 8,600 億元，意味著華為重回制裁前收入量級。

知情人士透露，華為在 2024 年年中就已定下營收超過 8,000 億元的目標，而華為手機回歸無疑是重要底氣之一。

2023 年，華為攜 Mate 60 系列手機重返 5G 智慧手機市場。2024 年，華為回歸正常產品發布節奏，發布 Pura 70 系列、Mate 70 系列、Mate X6 系列、nova 12 系列以及 Mate XT 三折機等手機，讓華為在中國智慧手機市場的市佔率重回前列。

IDC 的數據顯示，2024 年全年，華為的市佔率為 16.6%，位居第二。Canalys 的數據則顯示，華為 2024 年出貨量為 4,600 萬台，位居第二，年增長率達到 37%。

此外，華為智慧車業務的營收也實現較大的增長，並實現盈利。

公開數據顯示，承載華為車 BU 業務的深圳引望， 2024 年 1～6 月營業收入就已達到 104.35 億元。華為車 BU 在 2022 年、2023 年的銷售收入為 20.98 億元、47 億元。

在淨利潤方面，在 2022 年和 2023 年，引望分別虧損 75.87 億元和 55.97 億元，2024 年 1～6 月則轉虧為盈，淨利潤為 22.31 億元。

梁華表示，2024 年是充滿挑戰的一年，但在全球客戶和合作夥伴、廣大消費者以及社會各界的支持下，華為整體經營達到了預期。具體來說，ICT 基礎設施業務保持穩健，消費者業務重回增長軌道，智慧車解決方案業務也實現了快速發展。