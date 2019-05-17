台廠訂單移轉受惠股吸睛

台商大舉回流將增加台灣出口、就業、薪資、稅收、消費，透過乘數效應，未來 GDP 增速可望上修，連帶台股的估值也可以拉升。

文．馮泉富

五月十日美國對中國總值約二千億美元商品拉高進口關稅達二五％，搞得全球股市人仰馬翻。不只是震央所在的中國上證綜指波段跌幅達一二．八％，連美股自身也遭波及，截稿前 S&P500 指數波段跌幅約四．八％，費城半導體指數波段跌幅更達一一．三％。

中美衝突改變產地結構 貿易危機也是台商轉機

中國方面，則針對總值約六百億美元之美國商品加稅措施進行加碼，最高加稅幅度從原來的一○％增至二五％，自六月一日起實施。同一時間，美國啟動對其餘三二五○億美元之中國商品加徵關稅，箭在弦上，預計六月十七日舉辦公聽會。美國總統川普甚至還在推特上繼續威脅，他連任後貿易談判的條款將對中國更加不利與苛刻，呼籲中方盡快達成協議才更為明智。可見目前全球的股市氣氛，不見得比去年十月閃崩期間的氛圍還好。

不過，投資人不知有沒有注意到，截稿前上證指數已三天不再破底。理論上，還有三千餘億美元的商品準備加徵關稅，市場風險偏好十分低迷，應該撐不住套現壓力，短線止跌現象該如何解讀呢？我們先說結論，後續三千餘億美元加徵關稅的壓力，實質上是不如目前的二千億美元的威力；陸股短線上的宣洩賣壓已近尾聲，沒有更多的意外之下，將進入橫向擴底整理。

另外一個重點，台灣出口至大陸的金額占總出口額約達三八％，大部分又屬製造業中間財，利空衝擊是否更大？一樣先說結論，影響肯定會有，但不全然是利空。尤其是西方國家以國家安全為理由，全面封殺中國製造的產品或零組件，台廠可能因禍得福，反而受惠 (例如伺服器等)。

金融市場往往是危機與良機並存，只是觀察角度不同。換個角度看中美貿易戰，也許有一天你會感恩川普，因為不少台商被他趕回台灣，未來台灣接單大陸生產的比例下降，將增加台灣出口、就業、薪資、稅收、消費，透過乘數效應，未來台灣 GDP 增速可望上修，連帶台股的估值也可能被外資上調。

也許川普歪打正著，已幫加權指數未來突破歷史高點一二六八二打下基礎 (下一個景氣循環)，接下來就靠我們自己了，端看政府政策能吸納多少回流的台商。

三千餘億美元商品清單 威力不如先前的兩千億

目前美國針對來自中國剩餘約三千億美元未加增關稅的商品，已啟動增稅流程，預計六月十七日舉辦公聽會，讓美國跨國企業有時間與機會取得進口商品的關稅豁免權。

觀察這剩餘約三千億美元的商品，有很多屬於替代性偏低的產品，例如蘋果的 iPhone、部分消費電子產品或零組件，排除中國之後，很難找到產能規模夠大、上下游供應鏈齊備、生產線良率夠高、成本性價比優良的國家。即便使部分採購轉往台灣，台灣生產線的胃納量也有限。

再舉北美筆電市場為例，根據 TrendForce 二○一八年全球筆電品牌出貨的研究統計顯示，美國筆電品牌 HP、Dell 與 Apple 在北美筆電市場合計市占率高達六六％，北美市場的出貨量也分別占這三大品牌整體出貨的四○～五○％不等的比重，目前的問題是全球筆電近九○％都在中國製造，若納入課稅範圍，美國品牌的市場競爭力將因而下滑，對營運與獲利皆造成重大衝擊，一旦強制執行，美國諸多跨國企業成本驟增，股價暴跌，如果引發金融市場大幅動盪，不是川普當局所樂見。

另一方面，相當大的一部分美國民眾日常消費品，拉回美國生產不划算。要移轉採購國家對象，產能替代需要時間，若立刻執行將嚴重推升美國國內企業、民眾之成本，美國是否願意承受價格提升、消費力下降以及通膨影響貨幣政策的壓力，仍待觀察。

總之，我們認為大概率的發展方向為，扣除獲得關稅豁免之項目後，實際將被加徵關稅的項目總額可能小於先前的二千億美元，且利空訊息已領先反映在前，影響股市的邊際效應將遞減。

台灣與部分東協國家 將受惠於產能移轉

現階段各法人機構認為美國對中國二千美元商品的加稅，將影響原本各方對下半年經濟成長加速的預期。例如，根據牛津經濟研究院估計在雙方互相調高關稅的情況下，明年美國經濟產值將損失二八○億美元，相當於 GDP 成長率減少○．三個百分點，明年全球經濟產值將損失一○五○億美元，相當於 GDP 成長率減少○．三個百分點。

假設美國接下來對大陸剩餘的三千億進口商品全面實施二五％關稅，且大陸也還以顏色，則明年美國經濟產值將損失四五○億美元，相當於 GDP 成長率減損○．五個百分點，明年美國實質 GDP 成長率恐怕只剩一％。

而中國大陸同樣無法倖免，估計明年 GDP 成長率將因此減少一．三個百分點至五％，成為金融危機以來最低年成長率，明年全球 GDP 成長率也將減少○．五個百分點。

雖然最壞狀況發生的機率相對較低，但也不能掉以輕心。不過，因為中、美衝突的拉升，也出現了訂單移轉受惠的國家地區或個別公司。

例如中國大陸有很多公司或台商，除了將生產線移回台灣以外，也積極將產能移往越南、泰國、緬甸等東協國家。其中，又屬越南最受矚目，因越南係世界上參加自由貿易協定 (FTA) 最多之國家之一，據有關稅上的巨大優勢。

據統計，越南目前已參加十七項 FTA《自由貿易協定》，其中有十項已完成簽署並生效實施，兩項已完成簽署而尚未生效，有兩項已完成諮商，其餘三項在諮商中。關於越南的投資方向，將於後續再行討論，我們先討論受惠於產能移轉至台灣的受惠公司。

領先回流台商風險大降 具有相對競爭優勢

日前經濟部召開的《台商回台投資行動方案》會議再傳捷報，這項方案實施五個月以來，總計有五十二家廠商通過資格審查，台商回台投資累計金額已達約二八○○億元，已突破原先的年度目標二五○○億元，目前還有四十餘家廠商正在排隊等待審查，經濟部上修全年新目標至五千億元。未來台灣的出口動能將受惠訂單移轉，降低中國的依賴程度。

對照台灣的出口數據，四月出口總值雖年減三．三％，但對美出口值三六億美元，卻年增二一．五％，為連續三十一個月正成長，累計今年前四月對美出口值為一四二．三億美元，創歷年最高，年增率一九．九％。

目前我國對美出口占總體出口值比重回升到一三．九％，為近十三年來同期新高，也超過台灣對日本、歐洲、東協的占比。而領先將產能拉回台灣的廠商，在中美貿易戰之下，將相對具優勢。其中，台達電集團、光寶、仁寶、廣達集團、和碩、英業達等，利空之下反而將創造逢低切入的機會。

有國家安全疑慮之產品 台廠將漁翁得利

以美國為首的西方國家，近期不少以國家安全為理由來抵制中國製造產品，其中台廠著墨較深的產品，諸如伺服器、電腦主機板、筆電、監控系統等將是中美貿易戰的受惠者。

例如隸屬台達電集團的晶睿 (3454)，與趨勢科技合作推出全新資安管理解決方案，從網路攝影機、網路影像錄影機至影像管理軟體，兩強攜手打造「內外監顧、軟硬防護」的資安後盾。主要優勢為網路攝影機及網路影像錄影機內建趨勢科技的防入侵軟體，提供惡意攻擊偵測、內侵偵測與防護、即時損害控制等多層資安防護。

晶睿並透過自行開發的影像管理軟體 VAST2 更有效管理資安系統，能自動或手動接收資安警報，並藉由即時網路風險儀表板，輕鬆辨識常見的網路攻擊。其第一季營收十七．一二億元，年增五五．一四％；營業利益八八一二萬元，年增一四．七％，稅後純益八五三二萬元，年增六三．三％，是訂單轉移受惠十分明顯的公司，本益比有調升空間。

另外，廣達集團旗下的廣明 (6188)，其生產的協作機器人系統，也將成為廣達回台投資的受惠者。

來源：《理財周刊》 977 期

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