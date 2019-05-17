台北‧05月16日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 214723 3481 群創 124665 00677U 富邦VIX 120481 3037 欣興 84114 00632R 元大台灣50反1 62217 2317 鴻海 61071 2409 友達 44745 2888 新光金 42740 00633L 富邦上証正2 39506 2882 國泰金 35217 2883 開發金 34554 2303 聯電 32193 2330 台積電 29714 2515 中工 29594 2891 中信金 29325 2406 國碩 29151 3576 聯合再生 29122 2337 旺宏 27648 2313 華通 26948 3017 奇鋐 26926 2201 裕隆 25987 2886 兆豐金 25425 2881 富邦金 25207 1102 亞泥 21975 2002 中鋼 21472 1101 台泥 21245 3535 晶彩科 17940 0050 元大台灣50 17100 6116 彩晶 17022 0056 元大高股息 16804
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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