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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月16日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      214723  
3481   群創                124665  
00677U 富邦VIX             120481  
3037   欣興                 84114  
00632R 元大台灣50反1        62217  
2317   鴻海                 61071  
2409   友達                 44745  
2888   新光金               42740  
00633L 富邦上証正2          39506  
2882   國泰金               35217  
2883   開發金               34554  
2303   聯電                 32193  
2330   台積電               29714  
2515   中工                 29594  
2891   中信金               29325  
2406   國碩                 29151  
3576   聯合再生             29122  
2337   旺宏                 27648  
2313   華通                 26948  
3017   奇鋐                 26926  
2201   裕隆                 25987  
2886   兆豐金               25425  
2881   富邦金               25207  
1102   亞泥                 21975  
2002   中鋼                 21472  
1101   台泥                 21245  
3535   晶彩科               17940  
0050   元大台灣50           17100  
6116   彩晶                 17022  
0056   元大高股息           16804
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