〈MSCI調整〉貿易戰也阻止不了！ A股權重照樣大幅調升

美中貿易戰激戰，也改變不了 MSCI 調升 A 股的決定！MSCI 今 (14) 日凌晨公布半年度的指數調整方案，將把現有 A 股的納入因子從 5% 提高至 10%，也就是說，中國 A 股將在 MSCI 中國指數和 MSCI 新興市場指數中分別占到 5.25% 和 1.76% 的比重。不過元大投信提醒，在中美關稅可能繼續升級的風險下，短期在陸股操作上還是先保守看待。

根據 MSCI 說明，本次 A 股成份股新增 26 檔，其中創業板就佔了 18 檔，無刪除，MSCI 中國 A 股國際通指數成份股總數增加至 264 檔。新增市值前 3 大為溫氏股份、寧德時代及邁瑞醫療。除了 A 股佔新興市場指數權重增加，同時由於是首次納入創業板股票，預料短期對中小型成長股將有機會出現一波資金行情。

MSCI 曾在今年二月底宣佈增加中國 A 股在 MSCI 系列指數中的權重，同時分成三個階段將中國 A 股的納入因子從 5% 逐步增加至 20%，5 月底將是第一波調整生效的時間點，除了將納入因子提高至 10% 外，並同時納入創業板中的大型股共 18 檔，預估屆時 A 股佔新興市場指數的權重將自目前的 0.72% 大幅提升至 1.76%。

而且繼 MSCI 之後，富時羅素以及 S&P 等國際重量級指數編製機構也將在今年陸續納入 A 股，估計全年可達 4000 億~ 6000 億人民幣以上，屆時海外資金持有 A 股市值將達到人民幣 1.8 兆元，超過中國境內公募基金持股總市值，A 股與國際市場的連動性會增強，預料資金流向將以具備 MSCI 納入題材之 A 股為主。MSCI 中國 A 股國際通指數依據 MSCI 納入 A 股的進程更新、調整，是唯一能夠完整反映 A 股入摩全部過程的參考指標。

不過，元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊提醒，本月 3 日在美國對 2000 億美元商品加碼關稅後，中國也在 13 日傍晚宣布要採取必要的反制措施。而先前在經歷了動盪的一周後，上證綜指仍然勉強維持在 2900 點左右，但在中美關稅可能繼續升級的風險下，短期在陸股操作上可先保守看待，或是運用反向型 ETF 來規避指數下跌的風險。

元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊認為，美中最近一次協商看似「無結論」，不過後續美國如仍願意赴中國進行商討，則可視為美中雙方均有意解決目前的困境，也讓接下來的中美貿易協商不至於太過悲觀。

而中美貿易的緊張情緒要能和緩，預料大概要等到下一輪美方赴中國談判時間敲定之際，因此看好貿易爭端可轉為正向發展的投資人，可在美中確定下一輪談判時機前後，長線布局陸股相關的原型 ETF。