郭明錤：SpaceX Starlink商業化在即 華通、台光電為關鍵供應商

天風證券分析師郭明錤週日 (14 日) 晚間發表研報，指出 SpaceX Starlink 商業化在即，台光電 (2383-TW)、華通 (2313-TW)、TTM 與 Isola 為關鍵供應商。

郭明錤表示，由於 SpaceX 的衛星通訊計劃 Starlink 商業化在即，預計供應鏈自 2019 年 Q2 至 2019 年 Q4 開始出貨，其中台光電、華通、TTM、Isola 為 Starlink 設備 PCB 關鍵供貨商，PCB 為 Starlink 設備關鍵零組件，平均銷售單價 (ASP)、毛利率與規格要求 (如可靠性) 均高於消費電子。

郭明錤指出，Starlink 為 SpaceX 發展的衛星群計劃，目標為提供衛星通訊服務，具備非地球靜止軌道 (NGSO：Non-geostationary satellite orbit) 系統特色，包括低時延、動態性鏈接和大規模建置。

SpaceX 將分別發射 4,425 與 7,518 顆衛星至低地球軌道 (LEO：Low earth orbit) 與超低地球軌道 (VLEO：Very low earth orbit) 向支援 Ku 頻段 (12–18GHz)、Ka 頻段 (18–40GHz) 、與 V 頻段 (50–75GHz) 的客制化終端提供聯網服務，因 FCC 已在 2018 年核准 SpaceX 提供衛星通訊服務，故相信 Starlink 將自 2020 年開始商業化，供應鏈預計自 2019 年 Q2 至 2019 年 Q4 開始出貨。

郭明錤表示，台光電取得 Starlink 訂單代表該公司材料開發能力已擠身一線大廠，同時看好台光電亦受益於：

類載板訂單比重提升、

PCB ASP 因 5G 基地台與手機規格提高而提升、

高階訂單比重提升有助於毛利率改善。

郭明錤預估，華通的服務器 PCB 事業可望因 Starlink 新訂單而轉虧為盈，對整體盈利有顯著貢獻，同時看好華通受益於：