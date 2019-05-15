因應美中貿易戰升溫 勤誠調整在台產線 2個月內上線

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (15) 日召開線上法說，因應美中貿易戰升溫，勤誠已在台灣展開供應鏈調整計畫，預計相關產線調整將於 2 個月內上線，且目前在訂單方面，並未看到因關稅提升至 25% 而出現掉單情況。而因今年市場不確定因素多，伺服器需求成長力道將不如去年強勁，對後市展望審慎保守看待。

談及美中貿易戰，總經理陳亞男表示，去年下半年美中貿易戰爆發，勤誠就積極評估各種不同方案，包括調整產品出貨地、與國內關係企業設立產線等方式，去年 12 月起調整部分產品出貨地，並在台少量試生產，今年 3 月更與重要客戶決定在台開模計畫。

不過，因應美中貿易戰升溫，在美國政府正式對中國價值 2000 億美元商品課徵 25% 關稅後，勤誠因應新關稅，與客戶共商因應之道，積極展開供應鏈調整計畫，預計相關產線調整將於 2 個月內上線。

陳亞男表示，由於客戶屬性不同、要求也不盡相同，近來積極進行盤點工作，盼未來 1 個月內，能與客戶更清楚的解決問題，且目前在訂單方面，並未看到因關稅提升至 25％而出現掉單情況。

展望今年，勤誠表示，市場確定因素多，對今年後市展望較為保守看待，雖然預期今年數據中心將從大量的硬體設施建置，進入效能升級優化階段，伺服器需求成長力道，將不如去年強勁，但公司仍與客戶保持密切合作，開發邊緣運算、高密度存儲伺服器、與各陣營下一代伺服器處理平台的準系統機殼解決方案等。

若以出貨形式區分，勤誠第 1 季透過系統整合商 (SI 出貨營收占比達 68％、ODM/EMS 出貨占比 26%、出貨給通路商比重為 6%。以出貨區域來分，中國市場佔 28%，美國市場佔 51%。勤誠表示，目前合作的系統整合商除美國外，也有中國、歐洲客戶，而對今年中國市場仍看不明朗，還是得觀望美中貿易戰後續發展。目前整體訂單能見度維持 2.5 個月。