樂見政府建立台灣製造體系 許勝雄：仍有許多投資條件待解

三三會理事長許勝雄今 (15) 日表示，樂見政府建立台灣製造體系，但包括技術、資金、人力與土地等條件都待解決，若太粗糙的用口號、理想或期待，就想完成產業架構建立恐怕有難度；工商協進會理事長林伯豐也說，國內仍有五缺問題待解，政府應妥善思考，如何創造更有利的投資環境。

美國政府將針對 3000 億美元商品加徵 25% 關稅，經濟部認為電子五哥將首當其衝，對此，許勝雄認為，目前電子五哥雖然獲利不錯，但毛利率表現不高，在議價能力有限之下，面對美中貿易戰，業者應重新調整產能佈局，才可有效滿足客戶需求。

許勝雄並指出，不少企業已開始轉移中國部分產線，但過去十幾年來，中國產業鏈建立得非常完備，若要全部移出困難度很高，對於政府有意建立台灣製造體系，認為其對台灣發展相當正面，並樂見其成。

不過，許勝雄也說，若以電子零組件產業為例，範圍與牽涉的種類非常廣，產業鏈建立過程中，所需的技術、資金、人力與土地等條件，都要去解決，各面向都要清楚規劃與執行，才能落實，若太粗糙用一個口號、理想或期待，就想完成產業架構的建立，恐怕有難度。

工商協進會理事長林伯豐則認為，美中貿易戰短期內應不會有結論，且貿易戰只會持續延燒，口水戰也會持續，對台灣將會相當不利，特別是電子業。她也指出，近期不少台商要回流台灣，但國內仍有五缺問題待解，政府應妥善思考，如何讓台灣投資環境更溫和、友善，才能協助台商回台佈局。

