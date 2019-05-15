美中談判僵局人民貶值壓力大 瑞銀：下半年可望逆轉

美中貿易談判陷僵局，資金大舉撤離新興亞洲市場，帶動美元兌人民幣大幅升值，美元兌離岸人民幣升至 6.89 元，但瑞銀認為，預期美元兌人民幣不至於升破 7 字頭，美中談判達成協議後，美元兌人民幣下半年回貶至 6.7 機率不小，人民幣有望逆轉升值。

美中貿易談判至今仍陷入拉鋸戰，觸動市場避險情緒，資金紛紛撤離新興亞洲市場，為亞幣競貶潮揭開序幕，市場預期，美中貿易戰全面開打後，中國全 GDP 恐跌破 6，中國可能放手讓人民幣貶值，以對抗關稅戰，美元兌人民幣可能升破 7，上看 7.3。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能 (Teck Leng Tan) 表示，美中貿易摩擦升級，讓市場對中國經濟放緩疑慮再起，預期中國可能端出更多寬鬆政策刺激經濟成長，人民幣短期貶值壓力不小。

陳得能指出，人民幣大幅貶值對中國而言，不僅無助於貿易談判，甚至還會打擊投資情緒，在中國收支平衡好轉的情況下，預期美元兌人民幣不至於繼續升值，摜破 7 字頭的機率不大。

陳得能分析，美元兌人民幣大幅升值機率不大，除非美中談判破局，美國對中國商品全面加徵關稅，屆時美元兌人民幣長線才有可能升破 7 字頭，且預期最多升到 7.3 就到頂；反之，如果美中最後和談並達成全面性協議，則美元兌人民幣可能逆勢反貶，匯價恐下探 6.2 到 6.5。