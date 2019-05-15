4月國銀人民幣存款餘額創5年新低 央行：定存有減少趨勢

台灣央行今 (15) 日公布 4 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為 2746.93 億元 (以下金額全數為人民幣)，月減 75.9 億元，創 2014 年 4 月以來新低，央行直言，不管法人戶或個人戶定存，看起來均有減少趨勢。

其中，外匯指定銀行 (DBU) 存款餘額為 2432.56 億元，月減 50.37 億元；國際金融業務分行 (OBU) 存款餘額 314.37 億元，月減 25.53 億元。

央行說明，3 月人民幣存款減少，主要是因電子業匯到中國支付三角貿易貨款，同時還有人民幣計價新興市場債券型基金一檔到期以及二檔提前贖回，合計三檔共贖回 17.75 億元，法人贖回後則再找其他投資機會，「看起來並沒有在帳戶上」。

央行進一步表示，法人戶通常是生意往來資金調度，很難說看不看好人民幣後市，但的確，不管法人戶或個人戶定存是有減少趨勢。

從中銀台北的人民幣利率來觀察，4 月的 1 個月期存款利率為 1.94%，3 個月為 2.61%， 6 個月 2.77%、9 個月 2.84%、1 年期 2.94%，均低於去年底各期均在 3% 之上，顯示短天期和長天期的人民幣利率都在走低。

而央行也公布 4 月銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，均是日盛銀最高，分別為 1 個月期 2.3%、3 個月 2.9%、6 個月 2.9%、9 個月 3%、1 年期 3.1%。

另外，3 月人民幣匯款總額為 1600.12 億元，較上月大幅增加 407.81 億元，央行解釋，主要是因電子業匯出支付三角貿易貨款，且人民幣計價基金贖回後匯入，再加上匯給投資戶所致。

目前台灣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次於香港的 6022 億元 (3 月底)，高於新加坡 1300 億元 (去年 12 月底) 和南韓 84 億元 (3 月底)。